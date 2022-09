Już ponad 40 ekspertów potwierdziło swój udział w sesjach tegorocznego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Kolejni prelegenci i prelegentki na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Poznajmy opinie tych, którzy decydują o kierunkach rozwoju polskiej gospodarki. Posłuchajmy także głosów konsumentów. Przed nami dwa dni rozmów na najważniejsze tematy w trzech obszarach: przemysł spożywczy, handel i HoReCa. Trwa rejestracja uczestników – do zobaczenia w Warszawie!

Zapraszamy do spotkań z kolejnymi panelistami, którzy już potwierdzili udział:

FRSiH: O czym będziemy rozmawiać?

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

Gospodarka cyrkularna, cyfryzacja, nowe technologie, geopolityka, zmiany świadomości konsumentów kształtują codzienność branży spożywczej dziś i wykuwają jej kształt na przyszłość. Dlatego w dyskusjach wiele miejsca poświęcamy zrównoważonej, technologicznej, geopolitycznej i mentalnej rewolucji, której sektor spożywczy i handlowy jest częścią, a w wielu wypadkach nadaje jej ton.

