Kolejny exit Avallonu. Fundusz sprzedał firmę z branży tworzyw sztucznych

Data: 11-07-2022, 11:47

Avallon MBO – fundusz private equity specjalizujący się w wykupach menedżerskich sprzedał swoje udziały w spółce Novo Tech austriackiemu potentatowi branży tworzyw sztucznych Isosport, działającemu w ramach grupy kapitałowej Constantia Industries AG, dla której będzie to pierwsza inwestycja w Polsce.

Mirosław Janicki, dyrektor inwestycyjny, odpowiedzialny w Avallon za transakcję. fot. Avallon

Kolejny exit Avallonu. Novo Tech sprzedany

Novo Tech to wiodący europejski producent wysokiej jakości wyrobów polietylenowych dla sektora samochodowego, przemysłowego, rolniczego oraz dla gospodarstw domowych. Wśród klientów polskiej spółki są globalne marki z branży motoryzacyjnej, m.in. Daimler i Scania, a dla gospodarstw domowych, takie jak IKEA, czy Castorama.

Novo Tech był częścią portfela inwestycyjnego Avallonu od 2015 r. w ramach funduszu Avallon MBO II. Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne działające jako niezależne podmioty prawne – w Polsce i w Rumunii. Posiada też stały, międzynarodowy zespół sprzedażowy w Belgii. W 2021 r. Novo Tech zatrudniał 158 osób, prowadząc sprzedaż na ponad 50 rynkach na całym świecie.

Avallon sprzedaje całościowy pakiet udziałów w Novo Tech

Fundusz private equity Avallon MBO po 7 latach od zakupu sprzedał całościowy pakiet udziałów w spółce Novo Tech. Polską spółkę przejmuje inwestor branżowy – Isosport Verbundbauteile GmbH, działający w ramach grupy kapitałowej Constantia Industries AG. Grupa Constantia jest rodzinnym, przemysłowym holdingiem z siedzibą w Austrii. Prowadzi działalność na światowych rynkach poprzez trzy spółki zależne: Fundermax, Isovolta i właśnie Isosport. To pierwsza inwestycja tej austriackiej firmy w naszym kraju. Novo Tech jest europejskim graczem z kilkudziesięcioletnią historią, oferującym wysokiej jakości produkty polietylenowe przeznaczone dla sektora samochodowego, przemysłowego, rolniczego oraz dla gospodarstw domowych. Sprzedaż jest zdywersyfikowana i generowana w ponad 50 krajach na wszystkich kontynentach. Eksport stanowi aż 95 proc. całej produkcji Novo Tech.

– Naszym celem było wspieranie spółki w jej dalszej międzynarodowej ekspansji. Dzięki stabilnemu finansowaniu spółka mogła też prowadzić prace badawczo rozwojowe, wprowadzać nowe produkty do swojego portfolio i z powodzeniem dostarczać je na światowe rynki, będąc także stałym kontrahentem największych globalnych marek. To przełożyło się na wyniki spółki – ubiegły rok był najlepszy w jej dotychczasowej historii. Sprzedaż w 2021 r. wyniosła 83,35 mln zł, a EBIDTA 21,2 mln zł – mówi Mirosław Janicki, dyrektor inwestycyjny, odpowiedzialny w Avallon za transakcję. – Niedawno ogłaszaliśmy wyjście ze spółki Stangl, a Novo Tech jest kolejnym udanym exitem Avallonu w bardzo krótkim czasie.

Czym zajmuje się Novo Tech?

Novo Tech od lat rozwija swoje flagowe rozwiązania – to jedna z nielicznych polskich firm wykorzystujących technologię ciągłego formowania wtryskowego (CIM) w produkcji polietylenowej. Spółka utrzymuje pozycję lidera rosnącego rynku europejskiego produkcji mat przeciwrozbryzgowych produkowanych pod marką Clear Pass dla samochodów ciężarowych. Wśród jej stałych kontrahentów w tym obszarze są m.in. Daimler, Scania, Paccar, Schmitz, Cargobull, Krone. Polska spółka postrzegana jest również jako jeden z wiodących producentów mat wejściowych przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz innych związanych z nimi artykułów przemysłowych i AGD, sprzedawanych na globalnych rynkach pod marką AstroTurf. Gama artykułów AstroTurf obejmuje również tak wymagające produkty jak maty sztucznych stoków narciarskich czy pobocza torów Formuły 1.

– Nasza strategia rozwoju koncentruje się na dywersyfikacji naszej działalności oraz znajdowaniu i skutecznym zajmowaniu rynków niszowych. Nasze innowacyjne rozwiązania dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Wraz z przejęciem Novo Tech dalej poszerzamy nasze portfolio i wchodzimy na nowe rynki – tłumaczy Karl Mad, dyrektor zarządzający Isosport. – Te aspekty w połączeniu z wieloma udanymi doświadczeniami w transakcjach M&A sprawiają, że Isosport jest dobrym partnerem dla spółki Novo Tech. Koncentracja na tych strategicznych obszarach biznesowych, odpowiada również wizji strategicznej, jaką prezentuje Constantia Industries AG.

Po wyjściu z Novo Tech w portfelu Avallonu znajduje się jeszcze 6 spółek, w tym Globema – dostawca oprogramowania geoprzestrzennego, Norlys – producent sprzętu oświetleniowego, Clovin – przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją środków czystości, producent soków i napojów Wosana, spółka marketingowa EDC Expert oraz platforma zakupowa Marketplanet.

Avallon MBO to inwestor w procesie wykupów menedżerskich. Od 25 lat inwestuje w przedsiębiorstwa wspólnie z menedżerami. Brał udział w ponad 100 transakcjach, a łączna wartość funduszy, które zgromadził do celów inwestycyjnych to ponad 300 milionów EUR.