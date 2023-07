NAZK, czyli Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) podała, że wpisała korporację Unilever, szeroko reprezentowaną na Ukrainie m.in. przez marki Domestos, Axe, Rexona, Dove, do listy międzynarodowych sponsorów wojny. To kolejny koncern z branży FMCG wskazany przez NAZK w ostatnich tygodniach.

Unilever został mianowany międzynarodowym sponsorem wojny; fot. PAP / EPA

W marcu 2023 roku Unilever ogłosił zamiar zainwestowania 20 mln euro w nową fabrykę na Ukrainie.

W czerwcu na listę międzynarodowych sponsorów wojny trafił Mondelez - producent czekolady Milka i Toblerone oraz ciastek Oreo, co skończyło się bojkotem produktów, głównie w Skandynawii. Pisaliśmy o tym m.in. a artykule pt: Prezes Mondelez zasmucony bojkotem. "Jesteśmy traktowani inaczej niż inni"

Według NAZK spółka odprowadza znaczne kwoty w podatkach do rosyjskiego budżetu państwa, wspierając w ten sposób gospodarkę Rosji i przyczyniając się do kontynuacji agresji na Ukrainę.

Według danych Agencji, Unilever zatrudnia w Rosji ponad 3000 pracowników. W 2022 roku rosyjski oddział spółki odpowiadał za 1,4 proc. całych obrotów korporacji i 2 proc. jej zysku netto, który w 2022 roku wzrósł o 24,9 proc. w stosunku do 2021 roku i wyniósł 8,03 mld euro.

NAZK podkreśla, że obroty firmy w Rosji wzrosły do 60,1 mld euro, a sprzedaż produktów Unilever na rynku rosyjskim zwiększyła się we wszystkich kategoriach, najbardziej w branży kosmetycznej.

Ukraińska agencja przypomina, że po inwazji Rosji na Ukrainę Unilever zobowiązał się do zawieszenia wszelkiego importu i eksportu swoich produktów do i z Rosji, a także do wstrzymania wszystkich wydatków na media i reklamę w tym kraju. Jednak od rozpoczęcia wojny zysk Unilever Rosja podwoił się z 4,8 miliarda rubli (56 milionów euro) w 2021 roku do ponad 9,2 miliarda rubli (108 milionów euro) w zeszłym roku.

"Unilever Rus" wpłacił około 50 milionów dolarów podatków do budżetu Federacji Rosyjskiej za 2022 rok.

Unilever na Ukrainie

"Umieściliśmy tę firmę na liście międzynarodowych sponsorów wojny, ponieważ ich setki milionów w podatkach wpływających do rosyjskiego budżetu pomagają finansować wojnę z Ukrainą i w ten sposób mogą nawet pośrednio finansować jakąś grupę rosyjskich najemników. Unilever musi teraz opuścić Rosję, inaczej historia zapamięta jego współudział w tej wojnie" - skomentował Ołeksandr Nowikow, szef NAZK.

Unilever to jeden ze światowych liderów na rynku żywności i chemii gospodarczej. Jest właścicielem ponad 400 marek, a jego produkty wytwarzane są w 280 przedsiębiorstwach. Firma jest także szeroko reprezentowana na rynku ukraińskim; w marcu 2023 roku Unilever ogłosił zamiar zainwestowania 20 mln euro w nową fabrykę na Ukrainie.

Bojkot Mondeleza. Czy będzie powtórka?

W czerwcu na listę międzynarodowych sponsorów wojny trafił Mondelez - producent czekolady Milka i Toblerone oraz ciastek Oreo.

Koncern stanął w obliczu narastającego bojkotu w Skandynawii, gdzie jest właścicielem lokalnych marek słodyczy. Brak zakupów produktów koncernu zapowiedziały np. linie lotnicze SAS czy szwedzkie koleje. Także IKEA zrezygnowała z Mondeleza, choć sieć handlowa podała zupełnie inny powód takiej decyzji.

Mondelez poprosił o spotkanie z rządem Norwegii w celu ochrony swojego lokalnego biznesu.

Siła bojkotu. Mondelez w Rosji

W specjalnie wydanym oświadczeniu Mondelez podał, że zaprzestał nowych inwestycji kapitałowych, wprowadzania nowych produktów i wydatków na media reklamowe w tym kraju. Plan zakłada, że do końca roku rosyjski biznes zostanie "usamodzielniony" z samowystarczalnym łańcuchem dostaw. Jednak nie zapowiedziano wyjścia z Rosji.

Prezes Mondelez Europe opisał presję w Skandynawii jako "wyzwanie" i że był "głęboko zasmucony tym, co się dzieje" z tamtejszymi markami.

"Gdyby doszło do bojkotu wszystkich marek, które mają firmy macierzyste działające w Rosji, pojawiłby się problem z zaopatrzeniem w żywność" - powiedział Gruber, nie określając jednak żadnych marek.

Aktualna lista "międzynarodowych sponsorów wojny"

Do listy międzynarodowych sponsorów wojny zostało już dodanych 30 międzynarodowych firm z 12 różnych państw (najwięcej z Chin - 8, Grecji - 5; potem z Francji - 4 i USA - 3). Nie ma przedsiębiorstw z Polski.

Sieci handlowe na liście NAZK to: Leroy Merlin, Auchan, Metro Group. Spożywcza francuska firma na ukraińskiej liście to Bonduelle, która zajmuje się przetwórstwem przemysłowym warzyw.

Kolejnym rozdziałem na liście "międzynarodowych sponsorów wojny" są zagraniczni dyrektorzy w rosyjskich firmach.