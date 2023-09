Od 2025 r. Austria będzie pobierać kaucje za jednorazowe plastikowe butelki i puszki. Sprawdzamy na czym będzie polegał system kaucyjny w tym kraju.

Austria wprowadza system kaucji za plastikowe butelki i puszki aluminiowe; fot. unsplash.com / Jonathan Chng

System kaucyjny w Austrii

Każdy, kto od 2025 r. w Austrii kupi plastikowe butelki lub puszki aluminiowe, wpłaci 25-centową kaucję.

"W ten sposób chronimy naszą przyrodę i zapewniamy, że plastikowe butelki i puszki są poddawane właściwemu recyklingowi" - ​​powiedziała minister środowiska Leonore Gewessler (Zieloni).

W Austrii kaucja za butelki wielokrotnego użytku pozostała bez zmian. Mleko i mieszane napoje mleczne będą początkowo zwolnione z nowej jednorazowej kaucji. Kartony po napojach również nie będą na razie objęte systemem kaucyjnym, ale nie można wykluczyć zmian w przyszłości.

Butelki i puszki będzie można zwrócić wszędzie tam, gdzie sprzedawane są napoje.

System kaucyjny w Polsce - od kiedy?

31 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o systemie kaucyjnym opakowań. Nowela przewiduje, że system kaucyjny zostanie wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 r.

Nowelizacja przewiduje, że do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Zgodnie z opublikowanym w kwietniu projektem rozporządzenia ma ona wynieść 50 gr. Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą musiały odbierać puste opakowania, natomiast te o mniejszej powierzchni, będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego.