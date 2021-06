Kolejny krok digitalizacji to Big Data

Obserwuję rynek spożywczy z perspektywy IT od początku tego stulecia i zauważyłem, że często przedsiębiorstwa branży spożywczej należały do forpoczty wykorzystującej narzędzia informatyczne do celów mierzenia produkcji, monitorowania kosztów, adaptowania i ulepszania produktów zgodnie z trendami - mówi Jaromir Paszek, Sales Manager Europe East z firmy IFS.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 18-06-2021, 11:02

Jaromir Paszek, Sales Manager Europe East z firmy IFS

Zwraca uwagę, że katalizatorem ich szybszej informatyzacji były względnie niskie marże, wymuszające duże wolumeny produkcyjne, którymi trudno było zarządzać poprzez intuicję oraz za pomocą kartki papieru i długopisu. Dziś to często bardzo nowocześnie zautomatyzowane firmy, wykorzystujące najnowsze technologie ze wsparciem bogatych funkcjonalnie i elastycznych systemów informatycznych.

- Kolejny krok to jeszcze efektywniejsze wykorzystanie ogromnej ilości danych powoli zasługujących na miano Big Data, włączenie do zbierania danych internetu rzeczy (IoT) i możliwość ich analizy dzięki sztucznej inteligencji (AI) - uważa Jaromir Paszek.

Współpraca z największymi

- Dzięki współpracy z dużymi, globalnymi dystrybutorami i nowoczesnym handlem producenci mogą zyskać wiedzę na temat zachowań i modelu konsumpcyjnego w różnych przekrojach – wiekowych, geograficznych, struktury społecznej itp. i dzięki tym narzędziom coraz łatwiej będzie im stymulować popyt konsumenta. Dla wytwórców oznacza to również potrzebę wykorzystania np. nowego modelu produkcyjnego - planowania zapotrzebowania opartego na popycie (DDMRP), umożliwiającego tworzenie strategicznych buforów deficytowych surowców, by móc nadal spełniać niespodziewane czy nagłe zamówienia lub wzrost popytu - dodaje.

Zapraszamy na webinar poświęcony znaczeniu systemów ERP dla rozwoju firm z branży spożywczej, a także zapewnieniu jakości oraz powtarzalności produktów. Wspólnie z redakcją Portalu Spożywczego oraz naszymi ekspertami liczymy na otwartą dyskusję dotyczącą bieżących wyzwań oraz nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierający kluczowe procesy produkcji. Poświęcimy również uwagę elastyczności rozwiązań i ich łatwości dopasowania pod konkretne potrzeby firm.

Rejestracja oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydarzenia.