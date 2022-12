Biznes i technologie

Kolejny odcinek drogi Via Baltica został otwarty

Autor: PAP

Data: 22-12-2022, 14:50

W czwartek otwarto 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Baltica z Suwałk (Podlaskie) do granicy z Litwą w Budzisku. To droga ważna dla ruchu cywilnego, ale też o znaczeniu militarnym - mówili minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i minister transportu i komunikacji Litwy Marius Skuodis.

Kolejny odcinek drogi Via Baltica został otwarty /fot. GDDKiA