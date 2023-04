Rolnicy alarmują: kolejny tani towar z Ukrainy zalewa polski rynek. Po zbożu i drobiu przyszedł czas na spirytus. Jest apel do rządu o pilną interwencję.





Tani ukraiński spirytus zalewa Polskę/fot. shutterstock

Ukraiński spirytus zalewa Polskę. Gigantyczne straty

Niekontrolowany import towarów z Ukrainy znów zbiera żniwo na polskim rynku. Po alarmie wszczętym przez rolników w sprawie zboża i drobiu, teraz coraz głośniej mówi się o krytycznej sytuacji właścicieli gorzelni rolniczych - informuje money.pl.

Kłopoty przedsiębiorców wynikające z zalewu rynku tanim spirytusem nie dotyczą wyłącznie ich samych. Sytuacja odbija się również na producentach rolnych dostarczających surowce do wytwarzania alkoholu oraz osobach przez nich zatrudnianych.

Tani spirytus z Ukrainy zalewa polski rynek

- W naszym przypadku zbyt się urwał w lutym. W marcu nic się nie zmieniło. Dalej stoimy z produkcją - mówi money.pl pan Józef, rolnik z okolic Zamościa, który wraz z synem prowadzi gorzelnię rolniczą założoną ponad 35 lat temu.

- Zakłady proponują nam 3,20-3,30 zł za litr spirytusu, co obecnie stanowi koszt samego surowca - kukurydzy. Granica opłacalności to około 5,5 zł za litr. Kukurydzę kupiliśmy jesienią ubiegłego roku od rolników stąd, z Lubelszczyzny, po 800-900 zł za tonę. W naszym magazynie zalega pięć ton kukurydzy. Gdybyśmy chcieli zacząć ją przerabiać, to strata za 2023 r. wyniosłaby blisko 1 mln zł - wyjaśnia Mateusz, syn pana Józefa.

Rolnicy: lekkomyślne podejście UE ws. wsparcia ukraińskich producentów

Kiedy pojawiły się pierwsze problemy? Rozmówcy money.pl wskazują na ubiegłoroczną zimę. - Ruchy cenowe na rynku były już w grudniu. Był też inny problem - z węglem. To był "szok energetyczny". Musieliśmy kupować węgiel z importu za 3 tysiące złotych, ponieważ polskie kopalnie odmówiły nam sprzedaży - wyjaśnia pan Mateusz.

Rolnicy mają żal do unijnych władz. Mówią o lekkomyślnym podejściu do kwestii udzielenia wsparcia ukraińskim producentom i o nieuczciwej konkurencji.