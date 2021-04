Kołobrzeg: 320 paczek z wielkanocnymi potrawami dla samotnych i potrzebujących

Pandemia i związane z nią obostrzenia sanitarne po raz drugi nie pozwoliły Fundacji Wolne Miejsce na organizację Wielkanocy dla samotnych w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie) w tradycyjnej formule. Trzecia edycja tej akcji ponownie odbywa się z dowozem do domu paczek z gotowymi wielkanocnymi potrawami. W sobotę pod wskazane adresy trafi 320 paczek.

"Ich rozwożenie rozpoczęliśmy po godzinie ósmej rano, by do południa dotarły do wszystkich, których zaplanowaliśmy wesprzeć. To głównie osoby samotne, starsze. Jest też kilka rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej" - powiedział PAP Barwinek.

Zaznaczył, że w rozwożeniu paczek pomaga ok. 20 wolontariuszy Fundacji, a także kilka osób wspiera logistycznie, w transporcie. Dodał, że sama akcja związana z dowozem prowadzona jest w sobotę, by przekazane potrawy obdarowani mogli spożyć podczas wielkanocnego śniadania.

"W każdej paczce są tradycyjne potrawy wielkanocne, w tym bigos, sałatka jarzynowa, mięso gotowane, jaja, wędliny, sery, ćwikła, owoce, słodycze, babka i ciasto jogurtowe, a także życzenia od Fundacji" - powiedział Barwinek.

Podkreślił, że ich przygotowaniem w kuchni zorganizowanej w LO im. H. Sienkiewicza od wtorkowego popołudnia do piątkowego wieczora zajmowało się ok. 20 osób. Produkty przekazali lokalni darczyńcy, wśród których - jak podał Barwinek - były miejscowe restauracje, mimo że dla tej branży pandemia to bardzo trudny czas.

Dodał, że do przyrządzenia potraw zużyto m.in. 1300 jaj, 45 kg kiszonej kapusty, po 50 kg marchwi i ziemniaków.

Barwinek wskazał, że mimo iż paczki dowiezione do samotnych i potrzebujących mieszkańców Kołobrzegu nie zastąpią organizowanego przez Fundację tradycyjnego wielkanocnego śniadania na kilkaset osób, wspólnie składanych życzeń i rozmów, to sprawią, że obdarowani nie będą w święta głodni.