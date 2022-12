Fundacja Wolne Miejsce po raz ósmy organizuje w Kołobrzegu Wigilię dla samotnych i potrzebujących. Schorowanym dostarczy paczki z gotowymi potrawami. W takiej hybrydowej formule dotrzemy w sobotę do ponad 400 osób - powiedział PAP koordynator Fundacji Kamil Barwinek.

Kołobrzeg: paczki z żywnością dla ponad 400 potrzebujących. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Wigilijny stół dla potrzebujących

Na ugoszczenie przy wigilijnym stole blisko 320 starszych, samotnych, będących w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców Kołobrzegu (Zachodniopomorskie) przygotowana jest Hala Milenium. Ponad 100 paczek z gotowymi potrawami trafi też w sobotę do tych, którzy chcieliby wziąć udział w tej Wigilii, ale przeszkodą są niepełnosprawności i choroby.

"Wigilię w takiej hybrydowej formule organizujemy po raz pierwszy. W ten sposób dotrzemy do ponad 400 potrzebujących" - zaznaczył koordynator Fundacji Wolne Miejsce w Kołobrzegu.

Barwinek podkreślił, że paczki będą dostarczane przez wolontariuszy pod wskazane adresy od godz. 11.00. "Są w nich tradycyjne potrawy: barszczyk z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, sałatka jarzynowa, bigos, ryba w różnej postaci, ciasto, owoce, słodycze. Paczki są dosyć obfite" - powiedział.

Drzwi do Hali Milenium otwarte zostaną o godz. 14.30. "Nasi goście będą mogli bezpłatnie dojechać na Wigilię autobusem miejskim linii nr 5, który wyjedzie o godzinie 14.15 z Podczela i ul. Grzybowskiej. Kurs powrotny planowany jest na godz. 16.40" - przekazał Barwinek.

Przygotowania do wigilijnej kolacji

Wigilia rozpocznie się o godz. 15.00 modlitwą, która będzie miała charakter ekumeniczny. Po podzieleniu się opłatkiem, kołobrzeska młodzież śpiewać będzie kolędy, a uczestnicy usiądą do wigilijnej kolacji. Jak zapewnił koordynator Fundacji, niezjedzone potrawy, zostaną zapakowane na wynos, tak by nic się nie zmarnowało.

"W przygotowania do wigilijnej kolacji włączyła się bardzo duża grupa osób. Pandemia chyba spowodowała, że ludzie chcieli pomagać. W tym roku na samej kuchni pracowało od poniedziałku na zmianę ok. 30 osób. Obsługa kelnerska to kolejnych 20 osób. Trzeba jeszcze doliczyć wolontariuszy z obsługi technicznej, tych którzy od piątkowego poranka pomagali w dekorowaniu sali, ubieraniu choinek, nakrywaniu stołów i składaniu sceny. Łącznie to ok. 150 wolontariuszy, w tym sporo młodzieży szkolnej" - zaznaczył Barwinek.

Dodał, że pomogli też darczyńcy, którzy przekazali produkty do przygotowania wigilijnych potraw. "Zużyliśmy m.in. 150 kg ryby, 100 kg kapusty kiszonej, 120 jaj, 15 l oleju czy 300 kg warzyw. Zrobiliśmy 2500 pierogów z kapustą i grzybami, a także tyle samo uszek do barszczu" - wyliczył Barwinek, dziękując wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznej największej w mieście Wigilii.

Fundacja Wolne Miejsce organizuje Wigilię dla samotnych i potrzebujących również m.in. w Katowicach, Warszawie i Olsztynie.