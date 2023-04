Spośród 200 objętych badaniem sfermentowanych pokarmów prawie wszystkie wywierają pozytywny wpływ na zdrowie jelit i mózgu - donosi brytyjskie Towarzystwo Mikrobiologiczne.

Kombucha, kimchi, kefir. Jak fermentowane produkty wpływają na zdrowie? fot. unsplash

Czy produkty fermentowane są zdrowe?

Stowarzyszeni w nim naukowcy prowadzą szeroko zakrojone badanie, którego pierwsze wnioski są bardzo obiecujące. Sugerują, że "sfermentowane produkty na bazie cukru i sfermentowane produkty na bazie warzyw są jak wygrana na loterii, jeśli chodzi o zdrowie jelit i mózgu" - mówi główna autorka badania dr Ramya Balasubramanian z University College Cork.

Jak przypomina badaczka, spożycie produktów fermentowanych na świecie rośnie, a popularność takich napojów jak kombucha i kefir stała się w ostatnich latach wręcz "wiralowa". Jednak czy za tym trendem stoi coś więcej niż tylko moda?

Wiadomo, że dieta może mieć ogromny wpływ na zdrowie psychiczne; wcześniejsze badania wykazały, że niektóre pokarmy mają szczególnie dobry wpływ na mózg. Sfermentowana żywność jest bogatym źródłem tryptofanu, czyli aminokwasu kluczowego dla produkcji serotoniny. Serotonina jest zaś neuroprzekaźnikiem, który wpływa na wiele różnych aspektów funkcjonowania mózgu, w tym na nastrój. Fermentowane produkty zawierają zresztą także inne przekaźniki mózgowe, dlatego naukowców nie dziwi, że ich spożywanie wpływa - długo- lub krótkoterminowo - na funkcjonowanie mózgu, na przykład na zmniejszenie stresu.

W przypadku których pokarmów wpływ ten jest najsilniejszy? Pytanie to zadali sobie naukowcy z University College Cork oraz Irlandzkiego Urzędu ds. Rolnictwa i Rozwoju Żywności. Rozpoczęli duże badanie, którego celem jest porównanie danych z sekwencjonowania ponad 200 różnych produktów spożywczych z całego świata pod kątem metabolitów, o których wiadomo, że są korzystne dla zdrowia mózgu.

Choć eksperyment jest na dość wczesnym etapie, to wstępne wnioski zaskoczyły samych autorów. "Spodziewałem się, że pozytywną odpowiedź otrzymamy tylko dla kilku fermentowanych pokarmów, ale okazało się, że z 200 badanych wyrobów prawie wszystkie wykazywały mniejszy lub większy potencjał, jeśli chodzi o poprawę zdrowia jelit i mózgu" - mówi dr Balasubramanian. Jak dodaje, potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć, które grupy fermentowanej żywności mają największy wpływ na ludzki mózg i dlaczego właśnie one, jednak już na tym etapie można wyłonić dwóch zwycięzców.

"Sfermentowane produkty na bazie cukru oraz sfermentowane produkty na bazie warzyw są najlepsze, jeśli chodzi o zdrowie jelit i mózgu" - zdradza Balasubramanian.

Podkreśla, że mimo iż spożywanie cukru cieszy się bardzo złą opinią, to w czasie fermentacji substraty z cukru przekształcane są w różne metabolity, które mogą mieć - w przeciwieństwie do produktu wyjściowego - korzystny wpływ na organizm. Czyli nawet, jeśli coś zawiera w swoim składzie cukier, to zostaje on wykorzystany przez prowadzące fermentację drobnoustroje i przekształcony we wspomniane metabolity.

Autorzy badania mają nadzieję, że wstępne wyniki ich pracy dotrą do opinii publicznej, która rozważy włączenie sfermentowanej żywności do swojej diety jako naturalnego sposobu wspierania zdrowia psychicznego i ogólnego samopoczucia.