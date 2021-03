Komendant Główny Policji: będziemy rozliczać łamiących obostrzenia

"Dane, które obserwujemy w ostatnich dniach, jeśli chodzi o poziom zakażeń, ilość zgonów są porażające. Porażające jest również to jak niezwykle obciążona jest ta służba, która jest na pierwszej linii frontu, a więc służba medyczna. To powoduje, że wszyscy dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za to, aby zrobić wszystko, aby proces przyrostu ilości zakażeń i zgonów zahamować" - powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Policja na straży obostrzeń

Komendant wskazał, że ogromną rolę w całym procesie walki z epidemią koronawirusa odgrywa polska policja. "W tej chwili wszyscy policjanci kierowani do służby na ulice polskich miast, wsi, naszych osiedli. Jako jeden z priorytetów mają stawiane zadania kontroli przestrzegania wprowadzonych obostrzeń" - podkreślił.

"Niech przykładem będzie to, że systematycznie każdego dnia zwiększamy ilość policjantów kierowanych do służby na naszych ulicach. Każdego dnia to jest już ponad 20 tys. funkcjonariuszy polskiej policji, którzy w sposób absolutnie priorytetowy będą traktować przestrzeganie tych obowiązujących obostrzeń" - wyjawił.

Przekazał też dane dotyczące obowiązku noszenia maseczek. "Średnia dobowa na przestrzeni ostatnich tygodni to było około 2,5 tys. osób, które były rozliczane za brak maseczek, czy wcześniej obowiązku zasłaniania ust i nosa. Dzisiaj to jest blisko 9 tys. za minioną dobę. Za poprzednią było to 6 tys." - tłumaczył.

"To pokazuje, że policjanci w sposób odpowiedzialny podchodzą do realizacji tych obowiązków" - poinformował.

Nie chodzi o ilość mandatów

Zapowiedział także, że przestrzeganie obostrzeń w najbliższych dniach i tygodniach będą jednym z priorytetów każdej służby, każdego funkcjonariusza polskiej policji. "Chcę zdecydowanie podkreślić, że nie o wyścig danych statystycznych tutaj chodzi. Nie chodzi o ilość mandatów, wniosków o ukaranie do sądu czy wniosków do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o nałożenie kar administracyjnych. Absolutnie nie. Bylibyśmy niezwykle zadowoleni, gdyby powodów do tego nie było. Gdyby ta część społeczeństwa, bo to trzeba podkreślić, że absolutna większość naszych obywateli stosuje się do obostrzeń" - powiedział.

"Niestety ciągle napotykamy na tych, którzy tych obostrzeń nie przestrzegają. I to często w sposób niezwykle lekceważący. I tam będzie represja z naszej strony i to zdecydowana. Będziemy sięgać po wszelkie dostępne prawem środki, aby takie osoby rozliczać, bo tylko w ten sposób możemy wesprzeć tych, którzy dzisiaj są w tragicznej sytuacji jeśli chodzi o stan zdrowia. Tych którzy są tak obciążeni pracą. Mówię tutaj o osobach medycznych w naszym kraju" - zapowiedział.

"Wierzę głęboko w to, że jako społeczeństwo jesteśmy w stanie się zmobilizować i tych obostrzeń wszystkich przestrzegać" - dodał szef polskiej policji.

Jakie nowe obostrzenia?

Mimo niewprowadzania godziny policyjnej, ogłoszono na konferencji prasowej nowe obostrzenia obowiązującej od 27 marca do 9 kwietnia. Zamknięte będą obiekty sportowe, wielkopowierzchniowe markety budowlane i meblowe (powyżej 2 tys. mkw.), salony urody i fryzjerskie, przedszkola i żłobki (będą mogły z nich korzystać jedynie rodziny pracowników służb medycznych i porządkowych) oraz nowy limit wiernych w kościołach (1 osoba na 20 mkw. przy zachowaniu odległości 1,5 m).

Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób: 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2; 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.

Ponadto minister Niedzielski zaleca, aby święta Wielkanocy spędzić w jak najściślejszym gronie rodzinnym. Poleca także pracę zdalną wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Limit zgromadzeń ustalono na 5 osób, ale nie liczą się w tym ci, którzy zostali zaszczepieni.