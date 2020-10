Komendant Główny Policji: Będziemy rygorystycznie podchodzić do obowiązku zasłaniania ust i nosa

WHO: W Europie narasta zmęczenie pandemią

Minister Zdrowia ogłosił politykę zero tolerancji dla nieprzestrzegania obostrzeń

We wtorek odbyła się konferencja prasowa w Ministerstwie Zdrowia, w której udział wziął szef resortu zdrowia Adam Niedzielski oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

W trakcie konferencji Komendant Główny Policji zwrócił uwagę, że do tej pory przepisy pozwalają na niezasłanianie twarzy i nosa ze względu na dysfunkcje wymienione w rozporządzeniu. W jego ocenie niestety jest to bardzo często nadużywane przez niektóre osoby.

"Od soboty trzeba będzie się wylegitymować zaświadczeniem potwierdzającym takie dolegliwości bądź dysfunkcje. Będziemy bardzo rygorystycznie podchodzić - jako funkcjonariusze - do obowiązku zasłaniania ust i nosa" - zapewnił szef policji.

Szymczyk poinformował, że minionej doby funkcjonariusze odnotowali 2150 naruszeń obowiązków zakrywania ust i nosa w całym kraju. Wystawiono zaledwie 100 mandatów i około 50 wniosków o ukaranie.

"A więc blisko 2 tys. przypadków, to były tylko pouczenia. Nie przynosi to pożądanego efektu, bo od początku naszych działań 165 tys. przypadków łamania przepisu zobowiązującego nas do zakrywania ust i nosa zostało złamanych" - przekazał.

Wyjaśnił, że w każdym przypadku naruszenia przepisów policjant będzie decydował, czy ograniczy się do pouczenia, nałoży mandat, wniosek o ukaranie lub wniosek do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postępowania administracyjnego.

W ocenie Komendanta Głównego Policji przepis mówiący o ograniczeniach ilościowych zgromadzeń do 150 osób jest systematycznie omijany poprzez organizatorów, "poprzez zgłaszanie w tym samym miejscu kilku, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu zgromadzeń po 150 osób". "Najlepszym przykładem jest ostatni Marsz Równości we Wrocławiu, gdzie według organizatorów i organów gminy uczestniczyło w nim ponad 10 tys. osób" - podkreślił.

"Chcemy wyeliminować z jednej strony cwaniactwo organizatorów, ale z drugiej strony dać narzędzia do egzekwowania przepisów policjantom, ale przede wszystkim organom gminy dać możliwość odmawiania rejestracji kolejnego zgromadzenia w tym samym miejscu" - zaznaczył.

Poinformował również, że policjanci będą sprawdzać kluby nocne oraz dyskoteki. "Kluby nocne i dyskoteki niestety często omijały przepisy na zasadzie takiej, że +tutaj tylko można się napić, zjeść+, a odbywały się tam imprezy do białego rana, gdzie konfiguracja osób była zupełnie przypadkowa i nawet później możliwość ustalenia kto z kim się tam spotkał jest praktycznie żadna" - powiedział.