Najprawdopodobniej w tej kadencji rozporządzenie dotyczące ograniczenia stosowania środków ochrony roślin nie będzie przyjęte - przekazał w poniedziałek unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Wojciechowski, który w poniedziałek brał udział w posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa był pytany m.in. o prace nad unijnymi przepisami dotyczącymi ograniczenia stosowania pestycydów we Wspólnocie.

"To właśnie ja przedstawiłem te dane Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim, że rozwiązanie, w którym kraj, który ma 9 kg substancji aktywnych i kraj który ma 0,5 kg substancji aktywnych - bo i takie są - na hektar, nie mogą być traktowane jedną miarą i że to jest niesprawiedliwe podejście i wynikiem tego jest, że najprawdopodobniej w tej kadencji to rozporządzenie nie będzie przyjęte. Jest w tej chwili w Radzie jest duża opozycja przeciwko temu rozporządzeniu (...) To jest projekt, który nie wyszedł z dyrekcji ds. rolnictwa, tej którą ja kieruje, tylko z innej jednostki" - powiedział komisarz.

W 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt, który trafił do europarlamentu i Rady (państw członkowskich). KE zaproponowała, aby do 2030 r. ograniczyć o 50 proc. stosowanie niektórych pestycydów, jak również wprowadzić całkowity zakaz ich używania na obszarach "wrażliwych". W Parlamencie Europejskim sprawa została skierowana do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego (ENVI), w której austriacka europosłanka Sarah Wiener (Zieloni) przygotowała projekt sprawozdania. Wiener proponuje podniesienie na szczeblu UE celu redukcji stosowania niektórych pestycydów do 80 proc. do 2030 r.

Projekt nowych przepisów od momentu ogłoszenia przez KE wzbudza bardzo duże kontrowersje w Brukseli, ale także w stolicach państw członkowskich, jak również wśród europejskich rolników i producentów żywności.