Komisarz Wojciechowski: polscy rolnicy mogą skorzystać na nowych strategiach UE (wywiad)

Komisja Europejska przyjęła w środę nową strategię na rzecz bioróżnorodności i strategię "Od pola do stołu", która ma służyć zdrowemu i przyjaznemu środowisku systemowi żywnościowemu.

PAP: Jak pan opisze proponowane zmiany?

J.W.: Strategia "Od pola do stołu" wprowadza program bardziej zrównoważonej produkcji żywności w UE na różnych etapach. Dotyczy to także rolnictwa. Druga strategia koncentruje się na ochronie bioróżnorodności. Ma służyć zapobieganiu szybko postępującego procesu znikania bardzo wielu gatunków zwierząt i roślin na terenie Europy.

PAP: Nie mamy jeszcze nowej propozycji wieloletniego budżetu UE, ale już poprzednia wersja przewidywała cięcia dla rolnictwa. Nie ma obawy, że ze strony UE nie będzie odpowiednich środków, by wystarczająco wesprzeć zmiany?

J.W.: Debata budżetowa wciąż trwa i myślę, że jest coraz więcej świadomości w tej sprawie w państwach członkowskich. To one ostatecznie będą decydować o wielkości budżetu. Oczywiście, obie te strategie tworzą nowe wyzwania dla rolników. Trzeba im zapewnić odpowiednie wsparcie, żeby tym wyzwaniom mogli sprostać.

Cieszę się, że z mojego punktu widzenia, te istotne rzeczy, które sugerowałem, zostały uwzględnione w obu strategiach, m.in. to, że zwłaszcza strategia bioróżnorodności musi być na bieżąco monitorowana. Musi być oceniany wpływ jej wykonania na kwestie bezpieczeństwa żywnościowego i konkurencyjności rolnictwa europejskiego. Jeśli by się okazało, że wyłączenie spod produkcji 10 proc. ziemi na ochronę krajobrazu, czy przekształcanie 25 proc. obszarów rolnych w obszary ekologiczne zagrażałoby funkcjonowaniu rolnictwa europejskiego, to te cele musiałyby być zmodyfikowane.

PAP: To będzie rewolucja dla rolników?

J.W.: To na pewno będzie duży wysiłek. Jednak dla takich krajów jak Polska, które są oparte przede wszystkim na małych gospodarstwach rodzinnych, to jest szansa. Zwrot w kierunku rolnictwa ekologicznego, w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji to możliwości, które można wykorzystać.

PAP: Dla kogo zmiany mogą być trudne?

J.W.: Problemy mogą być dla takich systemów rolniczych, które są oparte na intensywnej produkcji przemysłowej. Rolnictwo w krajach opartych na rodzinnych gospodarstwach rolnych powinno sobie z tym poradzić.