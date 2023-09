Pracujemy nad tym, żeby ukraińskie zboże trafiało w UE i na świecie tam, gdzie jest potrzebne - przekonywał we wtorek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

"Przeznaczyliśmy znaczne środki i wsparcie, aby zapewnić, by eksport zbóż z Ukrainy był możliwy tam, gdzie jest potrzebny. Zapewniamy wsparcie rolnikom z Unii Europejskiej. Wdrożono działania tymczasowe, co pozwoliło na ustabilizowanie rynków w krajach sąsiadujących (z Ukrainą). Nie ograniczyło to eksportu zbóż ukraińskich przez korytarze solidarnościowe" - mówił Wojciechowski w trakcie debaty poświęconej przedłużeniu zakazu importu ukraińskiego zboża.

"Są dowody, którymi dysponujemy, że przy dobrej woli i zaangażowaniu są zdolności logistyczne, które pozwolą na wyeksportowanie tegorocznych zbiorów z Ukrainy. Niezbędne jest, abyśmy zapewnili konieczne środki umożliwiające transport zboża ukraińskiego przez państwa sąsiadujące, żeby uniknąć wąskich gardeł" - postulował.

Janusz Wojciechowski poinformował także, że kwestia ta będzie omawiana w środę podczas spotkania grupy koordynacyjnej, w skład której wchodzą przedstawiciele 5 państw UE (Polski, Węgier, Rumunii, Słowacji, Bułgarii), Komisji Europejskiej i Ukrainy.