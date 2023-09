Zapewne będzie przedłużenie zakazu importu zbóż z Ukrainy po 15 września; wszystko zmierza w tym kierunku, argumenty są zbyt mocne, żeby je zlekceważyć - wskazał w czwartek komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski w Programie 1 Polskiego Radia.

Komisarz UE ds. rolnictwa był pytany o przedłużenie embarga unijnego na ukraińskie zboże po 15 września br.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.

"Sprawa nie jest już na moim biurku, jest na biurku przewodniczącej Komisji Europejskiej" - powiedział komisarz Wojciechowski. "Moim zadaniem, z którego się wywiązałem w pełni, jest dostarczenie argumentów za przedłużeniem tego zakazu" - wskazał.

Przypomniał, że od 2 maja ukraińskie ziarno nie wpływa na rynki pięciu państw, w tym nie wpływa na rynek polski. "Ten zakaz działa" - ocenił.

Jak dodał, z danych wynika, że przed wprowadzaniem zakazu, tzw. korytarzami solidarnościowymi, czyli przez granice pięciu państw i przez ich terytorium, Ukraina wyeksportowała średnio w miesiącu niecałe 3 mln ton zboża.

"Od maja do lipca tą samą drogą już przy wprowadzonym zakazie Ukraina wyeksportowała 3 mln 200 tys. ton średniomiesięcznie. Taka była skala tego eksportu, czyli ustabilizowaliśmy rynek w pięciu państwach członkowskich. I zwiększył się eksport ukraińskiego ziarna przez te pięć państw" - powiedział.

Zdaniem Wojciechowskiego, "zapewne będzie jego drugie przedłużenie". "Wszystko zmierza w tym kierunku, argumenty są zbyt mocne, żeby je zlekceważyć" - wskazał.

Jak mówił, zakaz powinien być przedłużony, bo alternatywą jest powrót chaosu, jednostronne zakazy w państwach członkowskich, możliwe blokady rolnicze.

"W tej chwili jest już wszystko przygotowane do decyzji, aby to przedłużenie nastąpiło. Ale ja nie mogę anonsować, czy ogłaszać tej decyzji w tym monecie" - powiedział. Pytany, kto ogłosi tę decyzję, odparł: "To też jest jeszcze niezdecydowane. Mamy dwa dni jeszcze. Poprzednia decyzja o przedłużeniu była podjęta 5 czerwca, ostatniego dnia obowiązywania poprzedniego zakazu" - powiedział.

We wtorek polska Rada Ministrów przyjęła uchwałę wzywającą KE do przedłużenia zakazu importu zbóż z Ukrainy po 15 września. Podkreślono w niej, że jeśli się to nie stanie, Polska wprowadzi taki zakaz na poziomie krajowym.