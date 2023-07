Komisja Europejska wypłaciła we wtorek szóstą transzę w wysokości 1,5 mld euro w ramach pakietu unijnej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy o wartości do 18 mld euro.

Wsparcie to pomoże Ukrainie w dalszym wypłacaniu wynagrodzeń i emerytur oraz zapewnieniu funkcjonowania podstawowych usług publicznych, takich jak szpitale, szkoły i mieszkania dla relokowanych osób. Pozwoli także Ukrainie zapewnić stabilność makroekonomiczną i odbudować infrastrukturę krytyczną zniszczoną przez Rosję w czasie jej agresji, taką jak infrastruktura energetyczna, wodociągi, sieci transportowe, drogi i mosty.

Wtorkowa płatność nastąpiła po tym, gdy Komisja stwierdziła, że Ukraina nadal czyni zadowalające postępy we wdrażaniu uzgodnionych warunków i spełnia wymogi w zakresie sprawozdawczości, które mają zapewnić przejrzyste i efektywne wykorzystanie funduszy. Ustalenie to odblokuje również wypłatę dwóch kolejnych transz o wartości 1,5 mld euro każda, w sierpniu i wrześniu tego roku. Ukraina poczyniła w szczególności istotne postępy w zwiększaniu stabilności finansowej, wzmacnianiu praworządności, ulepszaniu swojego systemu gazowego, zachęcaniu do efektywności energetycznej i promowaniu lepszego klimatu biznesowego - podała Komisja.

"Dzisiaj odblokowaliśmy kolejne 4,5 mld euro dla Ukrainy, które mają zostać wypłacone w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Podczas gdy Ukraina boryka się z konsekwencjami brutalnej rosyjskiej wojny napastniczej, nadal udzielamy jej niezłomnego wsparcia finansowego. I będziemy kontynuować tak długo, jak to będzie konieczne. Zaproponowaliśmy do 50 miliardów euro w okresie od przyszłego roku do 2027 roku na sfinansowanie transformacyjnych reform i inwestycji na Ukrainie" - powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

W sumie od początku wojny europejskie wsparcie dla Ukrainy i Ukraińców wynosi 76 miliardów euro. Obejmuje to pomoc finansową, humanitarną, nadzwyczajne wsparcie budżetowe i wojskowe dla Ukrainy ze strony UE, państw członkowskich i europejskich instytucji finansowych, a także środki udostępnione w celu pomocy państwom członkowskim w zaspokojeniu potrzeb Ukraińców uciekających przed wojną.

Ponadto 20 czerwca KE zaproponowała utworzenie specjalnego instrumentu zapewniającego Ukrainie spójne, przewidywalne i elastyczne wsparcie na lata 2024-2027 na łączną kwotę do 50 mld euro.

Z Brukseli Łukasz Osiński