Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia firm na kwotę 2,9 mld euro

Dotyczy to m.in. sektora handlu detalicznego, sektora hotelarskiego, rekreacyjnego i transportowego. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa.

Wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, podkreśliła, że wiele przedsiębiorstw w Polsce, podobnie jak w całej Europie, odnotowuje znaczny spadek dochodów z powodu obostrzeń niezbędnych w walce z koronawirusem.

"Program ma pomóc mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w pokryciu kosztów stałych, które w tych trudnych czasach nie znajdują pokrycia w przychodach. Nadal ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, poszukując realnych rozwiązań łagodzących skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, zgodnie z przepisami UE" - zaznaczyła.

Polska zgłosiła Komisji program "Tarcza Finansowa dla MŚP 2.0", zapewniający wsparcie przedsiębiorstwom działającym w niektórych sektorach, m.in. w sektorach handlu detalicznego, hotelarskim, rekreacyjnym i transportowym, które ponoszą negatywne skutki obostrzeń mających ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, wprowadzonych przez polski rząd w listopadzie.

Program obejmuje dwa rodzaje środków: ograniczone kwoty pomocy dla mikroprzedsiębiorstw oraz wsparcie z tytułu niepokrytych kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach programu Polska planuje udzielić pomocy gospodarczej, aby pomóc mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w radzeniu sobie z niedoborami płynności spowodowanymi pandemią.

Wsparcie udzielane w ramach programu będzie miało formę zaliczek zwrotnych. Beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania pomocy, jeżeli odnotują spadek obrotów o 30 proc. w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (lub w części tego okresu) w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. Ograniczone kwoty pomocy dla mikroprzedsiębiorstw wyniosą maksymalnie ok. 73 tys. euro (324 tys. złotych) na przedsiębiorstwo, zależnie od liczby pracowników. Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie ograniczona do 70 proc. niepokrytych kosztów stałych poniesionych w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. i nie może przekroczyć ok. 780 tys. euro (3,5 mln złotych) na jedno przedsiębiorstwo.