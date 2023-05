Biznes i technologie

Komisja poparła trzy poprawki Senatu do ustawy o świadczeniu dla sołtysów

Autor: PAP

Data: 24-05-2023, 17:53

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poparła w środę trzy z siedmiu poprawek Senatu do ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Zgodnie z ustawą dodatek miesięczny 300 zł do emerytury będzie przysługiwał osobie, która pełniła tę funkcję przez co najmniej 8 lat.