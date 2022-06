Sejmowa komisja rolnictwa przyjęła w środę sprawozdanie ministerstwa rolnictwa z wykonania budżetu rolnego w 2021 r.

Komisja sejmowa za sprawozdaniem z wykonania budżetu rolnego 2021 r. /fot. PTWP

Informację nt. wykonania budżetu na środowym posiedzeniu komisji rolnictwa przedstawił wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

Budżet Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmuje cztery części budżetowe: Rolnictwo, Rozwój wsi, Rynki rolne oraz Rybołówstwo.

Z informacji przekazanej posłom przez resort rolnictwa wynika, że w budżecie 2021 r. zaplanowano dochody na poziomie 74,9 mln zł, a wydatki - na ponad 5,5 mld zł. Wydatki zostały zwiększone ze środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa na łączną kwotę ponad 2,2 mld zł. W ciągu roku nastąpiły także inne zmiany, na koniec 2021 r. planowane wydatki ogółem sięgnęły niemal 7,8 mld zł.

Ostatecznie wydatki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2021 r. były zrealizowane w kwocie ok. 7,2 mld zł (92,1 proc. planu po zmianach). A w poszczególnych częściach budżetowych, których dysponentem jest minister rolnictwa wydano na: rolnictwo - ok. 1,5 mld zł (79,7 proc. planu po zmianach); na rozwój wsi - ok. 5,5 mld zł (96,3 proc. planu po zmianach); rynki rolne - 43,9 mln zł (98,5 proc. planu po zmianach) oraz na rybołówstwo - 117,6 mln zł (90,6 proc. planu po zmianach)

- poinformował Kołakowski.