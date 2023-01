We wtorek w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

To jeden z naszych projektów priorytetowych. W zeszłym roku dokonaliśmy zmian w ubezpieczeniu społecznym rolników, znieśliśmy wymóg przekazywania gospodarstwa przy przechodzeniu na emeryturę, teraz kontynuujemy dobre zmiany. Ten projekt zakłada, że emerytura podstawowa, która służy do wyliczania emerytur rolniczych, będzie równa 90 proc. minimalnej emerytury z ZUS. Ponieważ minimalna emerytura z ZUS wynosić będzie w tym roku 1 588,44 zł, to emerytura podstawowa będzie wynosić 1 430 zł

- powiedziała podczas posiedzenia komisji wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka.