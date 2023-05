Biznes i technologie

Komunia i chrzciny. Ile Polacy przeznaczyliby na prezent?

Autor: PAP

Data: 10-05-2023, 08:04

29 proc. Polaków przeznaczyłoby od 301 do 500 zł na prezent jako gość na chrzcinach czy komunii, a 17 proc. od 701 do 1000 zł, 13 proc. zaś od 101 do 200 zł - wynika z badania "Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2023”.

Badanie: na prezent na chrzciny czy komunię co trzeci Polak przeznaczyłby do 500 zł/fot. shutterstock