Z punktu widzenia marek spożywczych podkreślać w tym roku należy nie tylko proste i zdrowe składy produktów, ale i dobrą cenę - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Ewelina Radowicz, CEO Agencji Pitted Cherries.





Jednym z ważniejszych czynników przy podjęciu decyzji zakupowej będzie cena produktu. Na zdjęciu: Ewelina Radowicz, CEO Agencji Pitted Cherries. Fot. materiały prasowe

Trendy 2023: Wartość produktu

- Rosnąca inflacja w Polsce, a co za tym idzie, wysokie ceny żywności były i będą w tym roku zdecydowanie tematem numer jeden. Wysokie koszty życia zmuszają polskich konsumentów do zwrócenia uwagi nie tylko na jakość kupowanych produktów, ale i cenę - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Ewelina Radowicz, CEO Agencji Pitted Cherries.

- Jednym z ważniejszych czynników przy podjęciu decyzji zakupowej będzie cena produktu. Zaczęliśmy sięgać po wielopaki w atrakcyjnych cenach, ograniczając jednocześnie „zachcianki” zakupowe. Aktywniej śledzimy promocje i częściej gotujemy w domu. Z punktu widzenia marek spożywczych podkreślać w tym roku należy nie tylko proste i zdrowe składy produktów, ale i dobrą cenę - tłumaczy.

Żywność specjalistyczna oraz wspierająca

- Prognozą na przyszłość jest żywność specjalistyczna, to m.in. produkty bezglutenowe, bez laktozy, bez cukru, czy roślinne odpowiedniki mięsa. Po takie produkty Polacy sięgają coraz częściej. Dodatkowo ważna będzie żywność wspierająca, pozwalająca utrzymywać ciało i mózg na wysokich obrotach – w pracy, szkole, domu, podczas uprawiania sportów - uważa ekspertka.

Sygnowane produkty

- Poprzednie lata pokazały, że dla pokolenia Z wybory żywieniowe są częścią stylu życia i wyznawanych przez nich wartości. Młodzi ludzie kochają dopasowane do nich komunikaty, a jeśli marka mówi ich językiem, a dodatkowo tworzy produkt we współpracy z ich idolem, może skończyć się to sukcesem. Nowe smaki, młodzieżowe opakowania, limitowane edycje – nadal nie będą tutaj ważne kwestie zdrowotne i skład produktów, bo przecież można tylko kupić sygnowany produkt jeden raz, z czystej ciekawości - mówi Ewelina Radowicz

Minimum słów

Ekspertka podkreśla, że dla przebodźcowanych konsumentów ważne będzie minimum komunikacyjne oraz podawanie esencji informacji. - Firmy spożywcze będą komunikowały i reklamowały podstawowe korzyści, pojawią się uproszczone i bardziej estetyczne opakowania produktów. Dostęp do ogromnej porcji informacji dzięki smartfonom osłabił nasze zainteresowanie opowiadanymi historiami. Będziemy szukać na opakowaniach najważniejszych informacji, a po resztę będziemy mogli zajrzeć na stronę producenta oraz w jego social media - tłumaczy.

- W 2023 roku prym będą wieść producenci produktów, którzy zdołają przekonać konsumentów, że potrafią spełnić ich potrzeby. Pod wielorakim względem – ceny, jakości, prostego składu, wpływu na odporność po czasach pandemii, poprawy funkcjonowania układu pokarmowego. Bardzo ważnym aspektem będzie również fakt, że produkt został wyprodukowany w zrównoważony lub etyczny sposób - podsumowuje Ewelina Radowicz.