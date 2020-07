Komunikacja na Facebooku w branży FMCG – jak robić to dobrze?

“Twórz absolutnie niesamowite doznania” – mawiał Steve Jobs, który sprzedawał produkty Apple na całym świecie. Ich kształt, design, sposób wykonania, opakowanie oraz komunikacja do klienta – wszystko to tworzy swoisty spektakl, obietnicę wartości dla przyszłego użytkownika. Steve Jobs wiedział jak sprawić, by emocjonalna przygoda z produktem zaczynała się jeszcze przed fizycznym kontaktem z urządzeniem. Potrafił rozbudzić ciekawość i podgrzać atmosferę do tego stopnia, by premiera każdego kolejnego modelu była spektakularnym sukcesem (popkulturowym i komercyjnym). Jego sekret? Dbałość o efektywne wykorzystanie procesów percepcyjnych i emocjonalnych wszędzie tam, gdzie spędza czas potencjalny nabywca, między innymi w internecie i na Facebooku!

Według najnowszych danych GUS (raport pt. „Polska w liczbach 2020”), dostęp do internetu ma już niemal 28 mln Polaków. Internauci mają potężną siłę nabywczą, a 89% z nich – jest już na Facebooku.

Jak informuje agencja Soul&Mind, każdy internauta mający tam profil społecznościowy jest Twoim potencjalnym klientem. Coraz więcej polskich przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego potencjału, bowiem już ponad 35% z nich korzysta z mediów społecznościowych! Im firma jest większa, tym częściej jest w nich obecna. Dla dużych firm social media to konieczność, by nie zostać w tyle, dla małych zaś – szansa na wyprzedzenie często dużo potężniejszej konkurencji. Zważywszy na to, że zasięg tego medium nieustannie rośnie, obecność na Facebooku jest ważnym, jeśli nie kluczowym elementem komunikacji każdej marki.

1. Ustal, komu służy fanpage

Zanim założysz oficjalny profil firmowy przyjrzyj się swojej działalności. Czy Twój produkt albo usługa mają w ogóle markę? Marka to coś, co pozwala odróżnić się od konkurencji i zaoferować klientom unikalną wartość, a jej tworzenie to złożony proces koncepcyjny oparty na konkretnych badaniach i analizach. Bez jasnego zdefiniowania strategii marki i wyposażenia jej w koncepcję komunikacji, będzie bardzo trudno skutecznie dotrzeć do odbiorców, także za pomocą Facebooka.