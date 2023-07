Biznes i technologie

Konf. Lewiatan: inflacja może osiągnąć wynik jednocyfrowy w sierpniu

Autor: PAP

Data: 31-07-2023, 12:34

Jednocyfrowy wynik inflacji w sierpniu jest możliwy, patrząc na to, jak bardzo spadła konsumpcja; we wrześniu RPP obniży stopy procentowe o 25 pb – wskazał ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka w komentarzu do danych GUS o inflacji.