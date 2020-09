Konfederacja apeluje do rządu o niewprowadzanie kolejnego lockdownu

Na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie Wawer zwracał uwagę, że w całej Polsce obserwujemy dziesiątki tysięcy dramatów firm, przedsiębiorców i co za tym idzie pracowników, którzy są zwalniani i którym obniżane są pensje.

Jego zdaniem, rząd zamiast utrudniać życie przedsiębiorcom i pracownikom powinien "luzować rygory fiskalne, powinien dawać impuls do tego, żeby się firmy rozwijały, dawać im impuls również do inwestycji". "Dlatego, że teraz jest dobry czas na inwestycje. To jest moment, w którym można tanio inwestować, tanio przejmować chociażby spółki za granicą" - ocenił działacz Konfederacji.

Jak dodał, Konfederacja od wielu miesięcy postuluje projekt ustawy o dobrowolnym ZUS-ie dla przedsiębiorców. "Po to, żeby tym przedsiębiorcom dać większe możliwości działania, żeby nie karać ich co miesięcznym ZUS-em za samo istnienie w rejestrze. Dlatego, że jest wielu drobnych przedsiębiorców, którzy zwłaszcza teraz, w czasie epidemii, mają ograniczone dochody albo nie mają ich wcale, a mimo to muszą co miesiąc ponosić stałe koszty związane z ZUS-em" - zaznaczył Wawer.

Dodał, że przedstawiciele Konfederacji w całym kraju dostają kolejne doniesienia o tym, że rygor fiskalny się zaostrza, że urzędy skarbowe robią kontrole i nakładają kary. "Apelujemy do ministra finansów: nie tędy droga, nie poprzez lockdown, nie poprzez ucisk fiskalny. Jeżeli rząd potrzebuje pieniędzy, to niech szuka ich gdzie indziej. Niech ich szuka w ograniczeniu wydatków. Niech ich szuka również tam, gdzie wydaje się do tej pory żaden rząd szukać się nie odważył, to znaczy w kieszeniach wielkich międzynarodowych korporacji, które transferują zyski uzyskane w Polsce za granicę, które unikają opodatkowania" - apelował Wawer.

"Szukajcie więc urzędnicy pieniędzy w tych nielegalnie transferowanych zyskach, szukajcie ich w kieszeniach wielkich międzynarodowych potentatów, zostawcie w spokoju małych, polskich przedsiębiorców, zostawcie w spokoju polski kapitał, nigdy więcej lockdownu, nigdy więcej dyskryminacji polskich przedsiębiorców" - dodał.

Przedsiębiorca z Krakowa Bartosz Bocheńczak ocenił, że za największymi problemami przedsiębiorców stoi rząd, który "zawsze stara się rzucać pod nogi nam jak największe przeciwności, a to w postaci jakiejś rozbujałej biurokracji, czy niejasnych przepisów". "Tak też stało się na początku tego roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że cały kraj, cała przedsiębiorczość, cały nasz biznes, zostanie +zlokcdownowany+. I tak też się stało, ten biznes został +zlockdownowany+, uważamy totalnie niesłusznie" - zaznaczył.