Konfederacja i Porozumienie chcą powołania komisji śledczej do zbadania przyczyn i skutków niekontrolowanego importu żywności z Ukrainy. "Chcemy by na najbliższym posiedzeniu Sejmu wniosek ten był procedowany, o co apelujemy do marszałek Elżbiety Witek" - podkreślili posłowie obu ugrupowań.

Poseł Michał Urbaniak (Konfederacja) informując na wtorkowej konferencji prasowej o projekcie uchwały ws. powołania komisji śledczej, który został złożony w Sejmie podkreślił, że "dotyczy on przede wszystkim zbadania niekontrolowanego importu (żywności), tego kto jest odpowiedzialny za zaniechania, tego jak wygląda kwestia nieuczciwej konkurencji i tego kto podejmował decyzje o tym, że zboże nie było badane, że nie było możliwości weryfikacji tego co wjeżdża".

"Dzisiaj widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość chce gasić pożar benzyną. Po raz kolejny kryzys, który - de facto - wywołali, albo któremu nie próbowali zapobiec, próbują załatwić dopłatami. Ale prawda jest taka, że już pewnych rzeczy nie zmienią. Już wielu ludzi ma problem" - dodał Urbaniak.

Według niego, ta sprawa powinna być wyjaśniona, "by więcej takie rzeczy się nie pojawiały i by więcej polski rolnik nie był ignorowany przez państwo polskie". "Dlatego chcemy, by na najbliższym posiedzeniu Sejmu ten wniosek był już głosowany, o co apelujemy także do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, by pozwoliła na jego procedowanie. Niech Sejm wypowie się w tej sprawie" - podkreślił poseł Konfederacji. Kolejne posiedzenie Sejmu planowane jest w dniach 24-26 maja.

Prezes Porozumienia Magdalena Sroka podkreśliła, że sprawa dotycząca afery zbożowej dzisiaj jest tematem numer jeden. Posłanka zwróciła uwagę, że wokół tej sprawy pojawiło się mnóstwo pytań. "Jednym z nich jest to, kto podpowiedział ministrowi Henrykowi Kowalczykowi, aby namawiał rolników do tego, by nie sprzedawali zboża, bo będzie ono droższe" - powiedziała Sroka.

"My - jako Porozumienie - podpisaliśmy się pod tym wnioskiem o powołanie komisji śledczej i dziwi fakt, że największe kluby zarówno PiS jak i PO się pod nim nie podpisały" - zwróciła uwagę posłanka.

"Chciałabym, żebyśmy w polskim parlamencie ponad podziałami potrafili stanąć w prawdzie tak, aby udzielić tych wszystkich odpowiedzi rolnikom, ale także wszystkim Polakom" - dodała Sroka.

W sobotę weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Wprowadza ono zakaz przywozu do 30 czerwca br. m.in. zboża, cukru, owoców i warzyw.

Również w sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki podczas konwencji PiS dotyczącej rolnictwa zaprezentowano pakiet rozwiązań dla rolników "Konkret Jarosława Kaczyńskiego Dla Polskiej Wsi". Zakłada on m.in. skup zboża z dopłatą z minimalną ceną 1400 zł za tonę pszenicy, utrzymanie dopłat do nawozów sztucznych, zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do 2 zł za litr oleju napędowego.