Konfederacja Lewiatan: 85 proc. ankietowanych firm dobrze przygotowane do pracy w nowych warunkach

Środki odkażające, indywidualne środki ochrony osobistej, praca zdalna czy dystans w miejscu pracy i zabezpieczenie stanowisk - to działania najczęściej wymieniane przez uczestników projektu "Bezpieczny powrót do pracy w nowej normalności". To inicjatywa trzech największych firm z branży usług HR: Randstad, Adecco Group i ManpowerGroup, a do której w Polsce, jako współpartner, dołączyło również Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan.

Ponad 86 proc. firm, które odpowiedziały na ankietę wskazało, że posiada dokumenty określające nowe procedury bezpieczeństwa. Jednocześnie - jak podkreślił Lewiatan - tylko 26 proc. respondentów deklaruje wykorzystanie diagnozowania zdrowia i badania pracowników.

"Brak spójnych przepisów, a co za tym idzie jednolitego stanowiska urzędów, tłumaczy ostrożność pracodawców w korzystaniu z tego rozwiązania np. w zakresie badania temperatury" - ocenia prezes Polskiego Forum HR oraz Public Affairs Director w Adecco Anna Wicha.

Odpowiadając na pytanie, które procedury w jakim obszarze są najtrudniejsze do wdrożenia, najczęściej wskazanymi odpowiedziami były: korzystanie z przestrzeni wspólnych, dystans w miejscu pracy i zabezpieczenie stanowisk pracy oraz diagnoza zdrowia i badania pracowników.

79 proc. respondentów odczuwa brak jasnych i przejrzystych wytycznych. Jak mówi członek zarządu Polskiego Forum HR z ManpowerGroup w Polsce, Olga Gierada-Jabłonka, mimo iż wiele instytucji publicznych opublikowało swoje rekomendacje, rozproszenie informacji i duży poziom ich ogólności nie dają pełnej wiedzy na temat możliwych i odpowiednich czynności zabezpieczających, które należałoby podjąć. W badaniu przedsiębiorcy zwracają również uwagę na brak dodatkowych źródeł finansowania. 40 proc. przebadanych firm deklaruje, iż wydatki związane z wdrożeniem nowych środków w zakresie BHP stanową miedzy 1 a 3 proc. budżetu kosztowego, w przypadku 11 proc. firm jest to już ponad 5 proc. tego budżetu.

56 proc. respondentów uważa, że wpłynie to na ograniczenie produktywności i wydajności firmy, 53 proc. jest zdania iż zmniejszy się rentowność działalności. Ograniczenie możliwości prowadzenia działalności wskazuje 29 proc. respondentów, a wzrost cen towarów i usług 22 proc.

"Niektóre obszary takie jak możliwość mierzenia temperatury czy zrobienia testów oraz praca zdalna potrzebują nowych przepisów, które na stałe zagoszczą w polskiej legislacji. W zakresie pracy zdalnej już teraz widzimy, że ta forma pracy na stałe zagości na naszym rynku i konieczne jest wprowadzenie rozwiązań prawnych nie tylko w kolejnej tarczy, ale w Kodeksie pracy" - oceniła członek Zarządu Polskiego Forum HR z Randstad Polska Liliana Strupp.(PAP)

