Pozytywną informacją jest coraz bardziej widoczne wytracanie impetu wzrostu cen, choć usługi drożeją bardziej niż produkty - wskazała w piątkowym komentarzu do danych GUS nt. inflacji Konfederacja Lewiatan.

GUS w piątek opublikował dane o inflacji w sierpniu br. Jej poziom okazał się zgodny z wstępnym szacunkiem, wyniosła ona 10,1 proc. w ujęciu rok do roku, podczas gdy w lipcu było to 10,8 proc. W stosunku do lipca ceny się nie zmieniły.

Konfederacja Lewiatan komentując dane GUS wskazała, że pokazują one, iż bardziej drożeją usługi niż produkty. "Ceny tych pierwszych w skali miesiąca odnotowują wzrost nawet o 0,6 proc. To w zasadzie normalne, gdy ceny produktów na rynkach światowych się normalizują, ale nie mają one przełożenia na ceny usług. Szczególnie, że przedsiębiorcom ciążą w tej chwili bardziej koszty pracy niż ceny materiałów, czy produktów" - zwrócił uwagę ekspert ekonomiczny Mariusz Zielonka.

Dodał, że pozytywną informacją jest coraz bardziej widoczne wytracanie impetu wzrostu cen. "Większość towarów w koszyku inflacyjnym odnotowuje miesięczny spadek cen. W skali roku koszyk wygląda jednak zdecydowanie gorzej. Jedynie kilka produktów, w tym wszystkie tłuszcze, mięso drobiowe i cały transport (głównie przez ceny paliw) tanieją" - wyjaśnił Zielonka.

Ekspert Konfederacji Lewiatan podkreślił, że przed nami jest jeszcze daleka droga do 2,5 procentowego celu inflacyjnego (celu inflacyjnego NBP 2,5 proc. +/- 1,5 pp - PAP). "W szczególności, że inflacja konsumencka dogoniła inflację bazową. We wrześniu inflacja będzie jednocyfrowa, ale aż takimi optymistami jak prezes NBP nie jesteśmy" - podsumował Zielonka.