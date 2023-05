W maju inflacja wzrosła o 13 proc. rok do roku. To pozytywne zaskoczenie, a będzie lepiej, bo wydaje się, że spadek cen z rynków światowych przenosi się na polską gospodarkę - stwierdził ekspert ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju br. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 13 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie - podał GUS w szybkim szacunku.

"Wszystko zgodnie z oczekiwaniami - inflacja się zmniejsza. W maju wzrosła o 13 proc. rok do roku. To pozytywne zaskoczenie, a będzie już tylko lepiej, bo wydaje się, że w końcu następuje przeniesienie spadku cen z rynków światowych na polską gospodarkę - surowce" - ocenił ekspert ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonki.

Zwrócił uwagę, że ta reakcja z rynków była szybciej widoczna po stronie inflacji producenckiej, co jego zdaniem też nie jest bez wpływu na koszty działalności przedsiębiorstw. "Nadal na naszą korzyść działa również baza z poprzedniego roku" - dodał ekonomista.

Stwierdził również, że to, co również sprzyja spadkowi inflacji to wyhamowanie wzrostu cen żywności. "W skali miesiąca wyniósł on zaledwie 0,6 proc. Jeszcze dwa miesiące temu podstawowe produkty spożywcze rosły średniomiesięcznie w skali przekraczającej 2 proc." - zauważył Zielonka

"Nadal jednak nie ma powodów do radości i otwierania szampana. Inflacja bazowa będzie przekraczać 11,5 proc. Zdaje się jednak, że spadek głównego wskaźnika inflacji jest wystarczający, żeby poprawić nastroje obywateli. Inflacja i prawdopodobna obniżka stóp procentowych to zawodnicy, którzy przed wyborami będą grali do bramki opozycji" - przyznał Zielonka.

Ekonomista wskazał też, że wraz z danymi o inflacji GUS podał też wstępny wynik PKB za I kw. bieżącego roku.

"Zgodnie z tym, co przewidywaliśmy nastąpiła niewielka rewizja w dół spadku PKB rok do roku. Szybki szacunek wskazywał na spadek w I kw. o 0,2 proc., po dołączeniu kolejnych danych okazuje się, że dynamika była gorsza o 0,1 pkt. proc. i wyniosła-0,3 proc." - zauważył Zielonka. Dodał, że wszystko wskazuje, że spadek konsumpcji oraz zapasów był jednak silniejszy niż wcześniej zakładał GUS. "Ratowało nasz PKB w I kw. silne odbicie inwestycji 5,5 proc. Inwestycje to głównie sektor energetyczny (normy środowiskowe, zapotrzebowanie) oraz branża transportowa i magazynowanie" - zauważył Zielonka.