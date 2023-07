Do obniżki stóp procentowych może dojść na wrześniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej - ocenił ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

"NBP opiera prognozy na założeniu niezmiennych stóp procentowych. Wszystko jednak wskazuje na to, że kolejne, wrześniowe decyzyjne spotkanie RPP przyniesie niewielką obniżę stóp. Ta z kolei nie powinna specjalnie zaburzyć całej projekcji. Silniej po prostu będą działać czynniki rynkowe niż polityka monetarna" - wskazał Zielonka.

Narodowy Bank Polski opublikował w poniedziałek lipcową projekcję inflacji. Lewiatan zauważa, że NBP zmienia projekcję dotyczącą inflacji i wzrostu gospodarczego. Inflacja w 2023 r. ma być w przedziale 11,1-12,7 proc., a wzrost PKB osiągnąć 0,6 proc.

"W przypadku inflacji to węższy zakres niż w marcowej projekcji. To jednak oczywiste, że pole błędu wraz z upływem czasu zawęża się" - ocenił Zielonka.

Lewiatan wskazuje, że jednocześnie prognoza jest spójna z tym, co zapowiada Ministerstwo Finansów w nowelizacji budżetu na 2023 r.

"To też częściowo zmieni komunikację obecnego rządu, co do znakomitych wyników budżetu państwa. Do tej pory budżet był zawsze niedoszacowany ze względu na zaniżone prognozy wskaźnika CPI" - wskazał analityk Lewiatana.

Jak dodano w komentarzu, NBP skorygował również prognozy wzrostu PKB w Polsce. W 2023 r. będziemy rozwijać się w tempie 0,6 proc., a nie 0,9 proc., jak przewidywał bank centralny jeszcze w marcu.

"Prognozy ekonomistów banku zbliżają się do naszych prognoz. Nie ma możliwości, żebyśmy w tym roku, a z każdym odczytem danych makroekonomicznych utwierdzamy się w tym przekonaniu coraz bardziej, osiągnęli wzrost gospodarczy bliższy 1 proc. niż 0,5 proc. Poza tym, co sam bank wskazuje jako czynniki rewizji w dół prognozy, do całego zestawu dołożylibyśmy dość minorową i słabnącą aktywność ekonomiczną u naszych zachodnich sąsiadów" - podkreślił Zielonka.

Na ostatnim posiedzeniu, 6 lipca, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 6,75 proc., stopa lombardowa 7,25 proc.; stopa depozytowa pozostała na poziomie 6,25 proc., stopa redyskontowa weksli nadal wynosi 6,8 proc., a stopa dyskontowa weksli 6,85 proc.

Ostatni raz Rada podniosła stopy procentowe we wrześniu 2022 r. Od tego czasu utrzymywane są one na niezmienionym poziomie.

Z piątkowej wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego wynika, że jeśli inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego, to we wrześniu możliwa jest obniżka stóp procentowych o 0,25 pkt. proc.