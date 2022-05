Konfederacja Lewiatan ostrzega: RPP w czwartek podniesie stopy do 5 proc.

Na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej będziemy świadkami kolejnej podwyżki stóp procentowych, o 50 punktów bazowych do 5 proc. - uważa ekspert Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Według niego docelowo stopy nie powinny być wyższa niż 6 proc.

Autor: PAP

Data: 04-05-2022, 14:45

Najbliższe posiedzenie RPP może przynieść kolejną podwyżkę stóp/ fot. Unsplash

Jak stwierdził Mariusz Zielonka w środowym komentarzu Konfederacji Lewiatan, rząd otwiera wolną drogę do podwyższania stóp dla Rady Polityki Pieniężnej. "Tak można podsumować ostatnie zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące wsparcia kredytobiorców, którzy doświadczają coraz dotkliwiej rosnących rat kredytów" - uważa ekspert.

"Rząd jednak chyba celowo zapomniał, po co bank centralny stosuje mechanizm stóp procentowych i jaki to powinno mieć wpływ na zasobność portfeli obywateli" - stwierdził ekspert. Dodał, że w efekcie nie ma śladów, które powinny być już widoczne po dotychczasowych podwyżkach, i "prawdopodobnie nie będzie w najbliższych miesiącach".

Zielonka zwrócił uwagę, że inflacja jest na tyle mocno uwarunkowana zewnętrznie, że NBP nie jest w tej chwili w stanie nic zrobić. "Przynajmniej nic na co wydałby zgodę rząd, szczególnie przy narastających problemach na rynku obligacji" - wskazał.

"W konsekwencji na jutrzejszym posiedzeniu RPP będziemy świadkami kolejnej podwyżki stóp procentowych, w naszym odczuciu jednak łagodniejszej niż ostatnia, o 50 punktów bazowych do 5 proc." - ocenił ekspert Konfederacji Lewiatan.

Jak zastrzegł, docelowo scenariusz organizacji zakłada, że "nie powinniśmy przekroczyć 6 proc. przy obecnych wydarzeniach na świecie i w Polsce".

Na początku kwietnia br. Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podniosła wszystkie stopy procentowe o 1 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 3,5 proc. do 4,5 proc. Była to siódma z rzędu podwyżka stóp procentowych. Pierwsza z cyklu podwyżek nastąpiła w październiku ubiegłego roku. Od tego czasu Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy co miesiąc. W marcu skala podwyżki wyniosła 0,75 pkt proc.