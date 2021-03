Konfederacja Lewiatan: PMI najwyższy od ponad 2 lat

- W lutym br. wskaźnik PMI wyniósł 53,4 pkt (w porównaniu do styczniowego 51,9 pkt). Gdyby ta próba była reprezentatywna dla polskiego przetwórstwa przemysłowego, oznaczałoby to wyraźną poprawę nastrojów w sektorze. Jest to najwyższy odczyt od 32 miesięcy i trzeci miesiąc wzrostu z kole - mówi dr Sonia Buchholtz, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.