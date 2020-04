Konfederacja Lewiatan: Podatek od cukru pogorszy kondycję firm i wpłynie na zwolnienia pracowników

- Podatek od cukru ma czysto fiskalny wymiar, bo jego celem są przede wszystkim dodatkowe wpływy do budżetu. Obciąży szczególnie polskie firmy działające na rynku spożywczym, a także nasz handel. To znacząco pogorszy ich sytuację – i to w samym środku kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, której negatywne skutki gospodarcze obserwujemy już dzisiaj – ostrzega Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana przyjęcie ustawy w jej obecnym kształcie byłoby też sprzeczne z celem działań rządu i parlamentu, jakim jest wsparcie przedsiębiorców w walce z konsekwencjami epidemii koronawirusa.

- Nałożenie na firmy nowych opłat i obciążeń administracyjnych oznacza wzrost kosztów prowadzenia działalności i spadek ich rentowności. Część firm może doprowadzić do bankructwa. Może też zmusić przedsiębiorców do redukcji zatrudnienia, co dodatkowo zwiększy spodziewany wzrost bezrobocia i pogłębi spowolnienie gospodarcze. Dotyczy to zarówno dużych, małych, jak i średnich przedsiębiorstw - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Obecnie cały wysiłek rządzących, przedsiębiorców i pracowników powinien być skupiony na minimalizacji negatywnych skutków kryzysu, utrzymania firm i miejsc pracy, zapewnienia ciągłości łańcuchów dostaw i możliwie szybkiego powrotu do normalnego funkcjonowania biznesu. Nie ma obecnie warunków do wprowadzania nowych obciążeń fiskalnych, a ich nałożenie w obecnej sytuacji gospodarczej wzbudzi głęboki i uzasadniony sprzeciw społeczny – dodaje Arkadiusz Grądkowski.