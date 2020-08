Konfederacja Lewiatan: Powrót PKB do poziomu z 2019 r. bardziej prawdopodobny w I poł. 2022 r.

Koszt zamrożenia gospodarki to spadek PKB w II kw. o ponad 8 proc. - oceniła w komentarzu do piątkowych danych GUS Sonia Buchholtz z Konfederacji Lewiatan. Według niej powrót PKB do poziomu z 2019 r. jest bardziej prawdopodobny w I połowie 2022 r niż na koniec 2021 r.