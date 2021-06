Konfederacja Lewiatan przeciwko obowiązkowemu podawaniu numeru telefonu

"Uelastycznienie" przy implementacji dyrektywy UE dotyczącej ochrony praw konsumentów "Omnibus", w tym np. niewprowadzanie wymogu, by firma musiała podać numer telefonu do kontaktu z konsumentem - postuluje Konfederacja Lewiatan.

Autor: PAP

Data: 16-06-2021, 18:54

Konfederacja Lewiatan postuluje niewprowadzanie wymogu, by firma musiała podać numer telefonu do kontaktu z konsumentem. fot. PTWP

Jak wskazała Konfederacja Lewiatan w informacji prasowej, do listopada 2021 r. do polskiego prawa ma być implementowana unijna dyrektywa "Omnibus", regulująca ochronę praw konsumentów. W związku z tym, w trakcie prac wdrożeniowych, Lewiatan postuluje doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in. ustalania cen na platformach sprzedażowych czy wymogów informacyjnych przy umowach zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.

Organizacja przedsiębiorców podkreśliła, że państwa członkowskie mogą m.in. - jako jeden z wariantów w ramach implementacji - wprowadzić przepisy przewidujące, że w przypadku stopniowego zwiększania obniżki cen na internetowych platformach sprzedażowych, wcześniejsza cena jest ceną bez obniżki sprzed pierwszego jej zastosowania. Oznaczałoby to wyłączenie z zakresu przyszłej ustawy tzw. promocji postępujących (które oznaczają stopniowe, konsekwentne obniżanie ceny danego produktu, np. telewizor zostaje przeceniony z 1000 zł na 800 zł, a ostatecznie na 700 zł).

Lewiatan ocenił, że we wszystkich państwach przedsiębiorcy powinni mieć taką samą możliwość korzystania z tej strategii marketingowej. "Ustawodawca unijny pozostawił dowolność implementacyjną w tym zakresie. Ma to kluczowe znaczenie dla konkurencyjności firm z UE, w porównaniu z krajami spoza wspólnego rynku, które nie będą musiały dostosować się do nowych zapisów dyrektywy" - podkreślono w informacji.

Zdaniem organizacji przedsiębiorców, doprecyzowania wymaga też kwestia uwzględniania cen promocyjnych dla wąskiego grona odbiorców (np. dla posiadaczy kart lojalnościowych, itp.) do wyliczenia minimalnej ceny lub średniej ceny. Opowiedziała się ona także za wprowadzeniem przez poszczególne kraje innych przepisów dla towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności, a także produktów znajdujących się w obrocie krócej niż 30 dni.

Według Konfederacji Lewiatan, państwa powinny ponadto ustanowić wyraźne rozróżnienie między ogłoszeniami o obniżkach cen, a innymi porównaniami cen. "Takie podejście jest poparte stanowiskiem Komisji Europejskiej, która wprost wskazała, że porównania ceny o charakterze faktycznym nie są objęte obowiązkiem wskazania +poprzedniej ceny+" - podkreśliła Konfederacja Lewiatan.

Zdaniem organizacji, kolejną kwestią, która wymaga pogłębionej uwagi są wymogi informacyjne dotyczące umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Zgodnie z dyrektywą "Omnibus", zanim konsument zostanie związany takimi umowami, przedsiębiorca w jasny i zrozumiały sposób udziela mu informacji o pełnym adresie pocztowym, jak również numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej sprzedawcy na platformie.

"Proponujemy bardziej elastyczne podejście do kwestii podawania każdorazowo numeru telefonów do sprzedających. Naszym zdaniem należy wrócić do podejścia, zgodnie z którym przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewniania łatwo dostępnego kanału komunikacji dla konsumenta, przy czym jako zamienne należy traktować numer telefonu, czaty i formularze kontaktowe, o ile umożliwiają one efektywne skontaktowanie się ze sprzedającym" - opisywała ekspertka Lewiatana Aleksandra Musielak, cytowana w komunikacie organizacji.

Jej zdaniem, niezwykle ważne jest, aby konsumenci i przedsiębiorstwa mogli korzystać ze spójnych przepisów prawnych. "Jeśli nie zostaną one wdrożone w sposób skoordynowany w poszczególnych państwach, wywołają niepewność prawną i stworzą nierówne szanse dla wielu firm. Ostatecznie mogą zakłócić funkcjonowanie rynku wewnętrznego i przyczynić się do nieuczciwej konkurencji, premiując sprzedawców mających siedzibę w państwach, które opowiedziały się za mniej rygorystyczną transpozycją dyrektywy" - uzasadniała Musielak.