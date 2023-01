Przemysłowi najbardziej przeszkadza brak stabilności gospodarczej w Polsce i Europie - ocenił w poniedziałkowym komentarzu do indeksu PMI Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Dodał, że dodatkowo nastroje nadal psuje inflacja.

Brak stabilności gospodarczej

"To co najbardziej przeszkadza przemysłowi to nadal brak stabilności gospodarczej w Polsce i Europie. Dodatkowo nastroje nadal psuje inflacja. Przemysł dobrze wie, że czas gdy można było przenosić podwyższone koszty działalności na konsumentów dobiega końca" - ocenił w poniedziałkowym komentarzu ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w grudniu wyniósł 45,6 pkt. wobec 43,4 pkt. w listopadzie - podał w poniedziałek S&P Global. Mimo że wskaźnik wzrósł i odnotował najwyższy poziom od maja, pozostał poniżej neutralnego progu 50,0 ósmy miesiąc z rzędu.

Zielonka wskazał, że firmy zaczynają redukować koszty, poprzez zwolnienia.

"Nie wygląda jednak to na tyle poważnie, że można zacząć się martwić globalnie o nasz rynek pracy. Ten wydaje się, że wchodzi w nowy rok, zważywszy na okoliczności, w bardzo dobrej kondycji" - stwierdził Zielonka.