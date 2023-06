Sprzedaż detaliczna w maju była niższa o 6,8 proc. r/r, ponieważ oszczędzamy - ocenił w komentarzu do danych Głównego Urzędu Statystycznego ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Jak poinformował w czwartek GUS, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2023 r. spadła o 6,8 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1,0 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 1,8 proc. rdr.

Według ekonomisty Konfederacji Lewiatan Mariusza Zielonki sprzedaż detaliczna w maju wypadła znacznie gorzej niż opublikowany w środę wynik przemysłu. W jego ocenie, spadek o 6,8 proc. w skali roku to rezultat poniżej oczekiwań rynkowych, ale - jak zauważył - nie jest zaskoczeniem, że konsumpcja spada.

"W najbliższych miesiącach dalej możemy obserwować podobny trend. O ile przed miesiącem w szczegółowych danych dało się znaleźć jakieś pozytywy, tak w maju wszystkie kategorie sprzedaży produktów, w relacji rocznej, świecą się na czerwono" - wskazał Zielonka. Dodał, że największy spadek dotyczy prasy i książek, AGD i mebli.

"To tylko potwierdza to, co wiemy od kilku miesięcy - kupujemy mniej oszczędzając" - zaznaczył.

W jego ocenie, na wyniki sprzedaży detalicznej w maju mogły mieć również wpływ mniej hucznie obchodzone komunie w kościele katolickim.

"Wyniki sprzedaży detalicznej oraz dotychczasowe odczyty danych makro pokazują, że PKB za drugi kwartał zbliży się do mizernego wyniku z pierwszego kwartału, a to z kolei przybliża nas do rocznej dynamiki PKB między 0 a 1 proc." - prognozuje przedstawiciel Konfederacji Lewiatan.