Biznes i technologie

Konfederacja Lewiatan: tempo wzrostu prac traci impet, ale dalej przewyższa inflację

Autor: PAP

Data: 19-10-2023, 15:20

Tempo wzrostu płac we wrześniu traci impet, ale dynamika wyraźnie przewyższa inflację, co oznacza, że jest nadzieja na ożywienie konsumpcji - ocenia Konfederacja Lewiatan. W czwartek GUS podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie we wrześniu wyniosło 7379,88 zł brutto.