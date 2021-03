Konfederacja: Polityka lockdownu nie działa

Od poniedziałku, 15 marca do niedzieli, 28 marca w województwach mazowieckim i lubuskim rząd zaostrzy rygory sanitarne, zamknięta będzie m.in. większość sklepów w galeriach handlowych, hotele, sauny, solaria, kasyna. Takie same ograniczenia od 27 lutego obowiązują na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach i został przedłużony do 28 marca.

Poseł Robert Winnicki ocenił w piątek na konferencji w Sejmie, że kolejne fale epidemii koronawirusa przychodzą i odchodzą nie wykazując specjalnego związku z polityką wprowadzania przez rząd lockdownu.

"Jeśli epidemia byłaby jakkolwiek związana z tym, czy rząd otwiera, czy zamyka gospodarkę i życie społeczne, to po festiwalu tłumów wakacyjnych w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, po festiwalu kampanii wyborczej, ściskających się tłumach w każdym województwie, mielibyśmy już w lipcu, w sierpniu potężny wybuch epidemii, a nic takiego nie nastąpiło" - powiedział Winnicki.

Według niego, "polityka lockdownu zwyczajnie nie działa". "I to, co obserwujemy w wykonaniu rządu, to są działania pozorowane. Rząd nie koncentrując się na tym, co jest istotą sprawy - to znaczy nie koncentrując się przez okrągły rok na radykalnym wzmocnieniu systemu ochrony zdrowia - uprawia działania pozorowane, które niszczą polskie życie publiczne, niszczą życie społeczne, niszczą przyszłość naszych dzieci, jeśli chodzi o edukację, niszczą gospodarkę" - ocenił poseł Konfederacji.

"Po raz kolejny - jako Konfederacja - wzywamy do opamiętania. Nie ma żadnego prostego związku przyczynowo - skutkowego między lockdownem, a tym w jaki sposób nadchodzą kolejne fale epidemii" - powiedział Winnicki.

Poseł Dobromir Sośnierz powiedział, że prawie wszystkie kraje w Europie stosują mniej więcej podobną taktykę walki z koronawirusem i "osiągają efekty czasami bardzo różne". "Na przykład Czesi mieli bardzo duży wybuch epidemii, mimo że właściwie ich polityka niewiele różniła się od polityki polskiego rządu" - stwierdził poseł Konfederacji.

Jego zdaniem, widać, że "jest w tym dużo przypadku". "A działania rządu, te ogromne poświęcenia, których rząd tak naprawdę w imieniu przedsiębiorców i nie tylko, dokonuje mają okazuje się stosunkowo niewielki wpływ na to, jak ta epidemia, w których krajach przebiega" - powiedział Sośnierz.

"Rząd mówi, żebyśmy zostali w domu, a ja chciałbym zaapelować - w imieniu całej Konfederacji - rządzie zostaw nas w spokoju" - powiedział z kolei Witold Tumanowicz.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił w czwartek, że czeka nas kontynuacja wzrostów liczby zakażeń koronawirusem i zachorowań na Covid-19 i zaapelował, aby znowu zacząć stosować regułę "zostań w domu". Podkreślił, że jeśli chcemy, aby te wzrosty osiągnęły apogeum przed świętami, to trzeba stosować podstawowe reguły bezpieczeństwa, takie jak zasłanianie twarzy, zachowywanie dystansu czy wietrzenie pomieszczeń.