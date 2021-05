Konfederacja: Polski Ład to propaganda

Politycy Konfederacji uznali program Polski Ład za propagandę i antagonizowanie społeczeństwa na tle dochodów, określając go jako "nowy wał rządu PiS".

Autor: PAP

Data: 17-05-2021, 14:34

Politycy Konfederacji uznali program Polski Ład za propagandę i antagonizowanie społeczeństwa / fot. PTWP

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

"Nowy Ład już dzisiaj złośliwi nazywają nowym wałem, bo w rzeczywistości jest to zbiór postulatów i punktów propagandowych partii rządzącej" - powiedział w poniedziałek Jacek Wilk.

"Nie mamy do czynienia z żadnym nowym ładem ekonomicznym czy tym bardziej podatkowym - raczej z nieładem. Natomiast mamy do czynienia z budowaniem nowego ładu politycznego, w oparciu niestety o te same metody, które PiS stosuje od początku swoich rządów: podziałów społecznych, antagonizmów, coraz większej nienawiści czy niechęci coraz większych grup, klas społecznych w stosunku do sienie" - mówił.

Zanegował zapowiedzi obniżenia podatków, jakie miałoby się wiązać z Polskim Ładem. "Nie ma mowy o żadnym obniżaniu podatków, to jest kłamstwo. To tak naprawdę zamiana pewnych podatków na inne" - powiedział.

Podkreślił, że "dla najmniej zarabiających korzyści podatkowe będą symboliczne, ale już dla lepiej zarabiających będą to dużo wyższe obciążenia".

Za "najbardziej drastyczny i chory" uznał pomysł uniemożliwienia odliczania składki na NFZ od podatku oraz wprowadzeniem liniowego charakter tej składki. Zaznaczył, że nie wiadomo jeszcze, jak mają być liczone składki na ZUS.

Powołał się na wyliczenia, że przy jednoosobowej działalności gospodarczej wzrost wpływów wzrośnie o 53 proc. "To jest skokowy wzrost obciążeń tej grupy" - powiedział.

Według Wilka "jeszcze bardziej wzrośnie tendencja, żeby ukrywać prawdziwe dochody", podczas gdy "już teraz około 15 procent bierze wynagrodzenie pod stołem", ponadto "drastyczne zwiększenie opodatkowania specjalistów spowoduje jeszcze większy ich odpływ do obcych rezydencji podatkowych", co - zaznaczył - jest proste, gdy wiele usług świadczy się przez internet.

Przestrzegał, że wzrost opodatkowania przełoży się na wyższe ceny, a przez to wyższą inflację. "Szara strefa plus, ucieczki za granicę plus i inflacja plus" - charakteryzował program.

Za kolejną "akcję propagandową" uznał program także Robert Winnicki, przypominając hasło "IV RP" i zapowiedź usprawnienia państwa, która - dodał - została niespełniona.

Zaprezentowany w sobotę program Zjednoczonej Prawicy Winnicki określił - przywołując sformułowania polityków PiS - jako "kapitulacje niemocy, tryumf imposybilizmu".

Według niego "PiS nie chce reformować złego prawa budowlanego" i "nie ma w Nowym Ładzie żadnej reformy instytucjonalnej", a państwo będzie się nadal rozrastać, nie stając się sprawniejsze.

"Mówimy jasno: Nie dla antagonizowania grup społecznych w Polsce. Jesteśmy przeciwko konfliktowi społecznemu, przeciwko szczuciu, temu, żeby motorem napędowym emocji politycznych w Polsce była zawiść" - mówił Winnicki. Według przedstawionych przez niego wyliczeń po wprowadzeniu zapowiedzianych zmian podatkowych "najmniej zarabiający na całej tej wielkiej rewolucji zyska 100-130 zł miesięcznie - tyle, ile pożarł w ostatnim roku wzrost cen (…), a każdy, kto otrzymuje na rękę co miesiąc więcej niż 4100 dopłaci do tego interesu".

"Wielka ułuda, wielki miraż, wielka akcja propagandowa" - dodał. Zarzucił pozostałej części opozycji milczenie, nie licząc "zachwytów Lewicy".