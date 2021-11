Konfederacja przeciw "segregowaniu ludzi na lepszych i gorszych"

Konfederacja odrzuca pomysły ustawy, która umożliwia wgląd w dokumentację medyczną osobom, które nie są związane tajemnicą lekarską oraz koncepcję segregowania ludzi "na lepszych i gorszych" - oświadczył poseł Janusz Korwin-Mikke przed spotkaniem szefów klubów i kół parlamentarnych ws. walki z pandemią.

Poseł Robert Winnicki przekonywał, że na świecie jest "mnóstwo bardzo poważnych chorób", a Covid-19 jest "aż i tylko jedną z nich"; fot. PAP/Marcin Obara

Marszałek Sejmu zaprosiła szefów klubów i kół parlamentarnych na zaplanowaną na środę na godz. 12 na rozmowę w sprawie wyjścia ponad podziałami z projektem dotyczącym możliwości weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców.

Weryfikacja szczepień

"Konfederacja zdecydowanie odrzuca faszystowskie pomysły pana Biedronia i jego homonazistów, pomysły, że tylko przez państwo, nic poza państwem" - oświadczył poseł Janusz Korwin-Mikke, który reprezentuje koło Konfederacji na spotkaniu zorganizowanym przez marszałek Witek.

Korwin-Mikke podkreślił, że Konfederacja odrzuca pomysły takiej ustawy, która umożliwia wgląd w dokumentację medyczną osobom, które nie są związane tajemnicą lekarską oraz koncepcję segregowania ludzi "na lepszych i gorszych". Przekonywał, że obostrzenia w wielu państwach nie przynoszą spodziewanych efektów, zwłaszcza w porównaniu do państw, gdzie ich nie wprowadzano.

Sprzeciw wobec propozycji "pracowania nad projektem, którego nie ma" wyraził poseł Grzegorz Braun. "Władza do tej pory nie odsłoniła rąbka tajemnicy, nie ma numeru druku sejmowego i w związku z tym całość jest oczywistą próbą dzielenia się odpowiedzialnością. My tą odpowiedzialnością nie chcemy się dzielić. My chcemy brać całą odpowiedzialność za zdrowie, życie i mienie naszych rodaków, współobywateli. I dlatego stanowczo sprzeciwiamy się łamaniu prawa pod pretekstem walki o zdrowie publiczne" - podkreślił Braun.

Poseł Robert Winnicki przekonywał, że na świecie jest "mnóstwo bardzo poważnych chorób", a Covid-19 jest "aż i tylko jedną z nich". "Sprzeciwiamy się nie tylko ze względu na nielegalność działań, (...) nie tylko dlatego, że jest to bezprawne, że jest to niekonstytucyjne, ale również sprzeciwiamy się z powodu pogłębiania zapaści systemu ochrony zdrowia" - oświadczył.

Winnicki ocenił, że system ochrony zdrowia był "w krytycznym stanie już przed 2020 rokiem", a - jak zaznaczył - "od półtora roku nie działa". "Mamy systemową zapaść systemu ochrony zdrowia i podejmowane przez rząd działania tylko tę zapaść pogłębiają" - powiedział.

"Metody segregacyjne"

Prezes Ruchu Narodowego przekonywał o nieskuteczności "metod segregacyjnych" w wielu państwach, "niezależnie od poziomu zaszczepienia" i pytał o plany reformy ochrony zdrowia. "Stawiamy pytanie, jaki pomysł ma rząd na kompleksową reformę systemu ochrony zdrowia. Bo jeśli odpowiedzią jest - taką ogólnoświatową - że co pół roku cała populacja ma się szczepić, to oczywiście są to plany fantastyczne, nierealizowalne. W związku z czym dokąd to wszystko zmierza?" - pytał Winnicki. Zadeklarował, że sprzeciwiając się segregacji sanitarnej, Konfederacja chce rozmawiać także o tym, "jak wyjść z systemowej zapaści systemu ochrony zdrowia, jak leczyć wszystkie choroby, a nie tylko tę jedną".

Poseł Braun poinformował, że uczestnikom środowego spotkania zostanie przekazane stanowisko Rady Liderów Konfederacji, które jest - jak mówił - "wyliczeniem pogwałceń prawa, które staną się faktem, jeśli ten projekt w ogóle wejdzie na ścieżkę legislacyjną".