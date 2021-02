Konfederacja pyta o wytyczne wobec firm łamiących obostrzenia

Przewodniczący koła poselskiego Konfederacji Jakub Kulesza zapowiedział, że w przypadku nieotrzymania takiej informacji od ministra sprawiedliwości, Konfederacja skorzysta z interwencji poselskiej.

Według publikacji medialnych, zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak skierował do prokuratur regionalnych pismo z wytycznymi, jak postępować wobec przedsiębiorców otwierających swoje biznesy wbrew rządowym rozporządzeniom. Sierak wskazuje w piśmie - którego fragmenty opublikował Onet.pl - że prokuratorzy zbyt często umarzali zgłaszane przez policję sprawy dotyczące otwierania wbrew rządowym zakazom biznesów oraz organizowania manifestacji i zgromadzeń. Według Onetu, zalecenia oznaczają, że każdy z przedsiębiorców, który będzie próbował prowadzić swój biznes mimo rządowych zakazów, ma stać się celem prokuratury; w piśmie wskazano, by osoby takie traktować jak najsurowiej i stawiać zarzut mówiący o "sprowadzeniu powszechnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej". Kara w takim przypadku to nawet 8 lat więzienia.

Kulesza, odnosząc się do tych informacji, podkreślił na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie, że "takie pismo jest w każdym wymiarze skandaliczne".

Kulesza zwrócił się z pytaniem do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, czy wiedział o wydaniu tego pisma dla prokuratorów. "Jeśli tak, to sprawa jest oczywista - powinien ponieść nie tylko odpowiedzialność polityczną, ale także odpowiedzialność związaną z nakłanianiem do łamania prawa. Jeżeli nie wiedział, to czy powinien pełnić tę funkcję, jeśli nie wie, co robi jego bezpośredni zastępca" - mówił poseł Konfederacji.

Zapowiedział także, że w przypadku nieotrzymania takiej informacji od ministra sprawiedliwości, Konfederacja "będzie się domagać weryfikacji w formie interwencji poselskiej, czy takie pismo zostało rozesłane przez Sieraka".