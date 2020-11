Konfederacja: Rekompensaty dla przedsiębiorców to tylko jałmużna

POHiD: Powrót niedziel handlowych to większe bezpieczeństwo pracowników handlu i konsumentów

"Decyzja o zamknięciu cmentarzy jest absurdalna, bo nagle pod cmentarzami zrobił się ruch ludzi przed zamknięciem i będzie prawdopodobnie spory ruch we wtorek. Tak więc, zamiast rozłożyć ten ruch przycmentarny i na cmentarzu na trzy, cztery, pięć dni, to będziemy mieli tylko ruch w piątek i wtorek" - ocenił Poseł Michał Urbaniak podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Zaznaczył, że konsekwencją takiego nagłego działania rządu, są straty m.in. w branży kwiatowej, co uderza najmocniej np. w rodzinnych przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. "To nieroztropne i niepotrzebne zachowanie rządu, jest jednym z najgorszych, jakie mogły się zdarzyć w ostatnich dniach" - zaznaczył Urbaniak.

Rzecznik Konfederacji Tomasz Grabarczyk przekonywał, że proponowane przez rząd rekompensaty w wysokości 11 zł za doniczkę z kwiatami są żenującymi jałmużnami, i to tylko dla tych, którzy zamówili ich co najmniej 50. Według niego, rząd nie uwzględnił rzeczywistych strat przedsiębiorców przygotowujących się do święta Wszystkich Świętych od wielu miesięcy.

Grabarczyk poinformował, że po piątkowej decyzji rządu o zamknięciu cmentarzy, do Konfederacji dzwonią przedsiębiorcy, dla których zyski osiągane w tym okresie są zwykle najwyższe w ciągu całego roku. Jeden z nich utrzymywał, że decyzja o zamknięciu cmentarzy powinna być podjęta z wyprzedzeniem co najmniej 2-3 tygodni, gdyż wtedy przedsiębiorcy zamawiają w hurtowniach kwiaty, znicze i inne produkty.

W tym kontekście rzecznik Konfederacji kwestionował zapewnienia przedstawicieli rządu o konsultowaniu decyzji z przedsiębiorcami. "Jeżeli konsultował, to nie powinien na ostatnią chwilę tego ogłaszać, a po drugie powinien wiedzieć, że ta cena hurtowa jest 2 razy mniejsza od ceny normalnej pod cmentarzami" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że ceny od 25 do 30 zł za donicę kwiatową wynikają z dodatkowych opłat, w tym targowej. "Zwrot tej jałmużny w wysokości 11 zł za doniczkę i jeszcze dla tych, którzy zamówili minimum 50 takich doniczek, jest śmiechem. To jest śmianie się w twarz polskim przedsiębiorcom, nie tylko tym, którzy handlują pod cmentarzami, ale też śmianiem się w twarz wszystkim ludziom pokrzywdzonym przez lockdowan" - ocenił Grabarczyk.