Konfederacja: Rząd nie ustąpi do ostatniego polskiego przedsiębiorcy

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę, że obecny poziom restrykcji wprowadzonych w związku z koronawirusem nie ulegnie zmianie, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. W całym kraju będzie obowiązek zakrywania nosa i ust wyłącznie maseczką - zapowiedział.

Szef MZ poinformował, że dotychczasowe zasady bezpieczeństwa dotyczące kultury, sportu i hoteli będą obowiązywały do 14 marca, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Na Warmii i Mazurach hotele, galerie handlowe, kina, teatry i baseny zostaną zamknięte. Na pozostałym obszarze kraju hotele będą dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego - obłożone może być 50 proc. pokoi, a posiłki serwowane tylko do pokoi. Minister zdrowia podał, że na Warmii i Mazurach dzieci z klas I-III powrócą do zdalnej nauki.

W pozostałych 15 województwach, kina, teatry i filharmonie pozostaną otwarte w reżimie sanitarnym - zajęte może być w nich 50 proc. miejsc siedzących, konieczne są maseczki, obowiązuje zakaz konsumpcji. Dopuszczony jest amatorski sport na świeżym powietrzu, otwarte stoki i baseny. Aquaparki i siłownie pozostają zamknięte.

Artur Dziambor przekonywał na konferencji prasowej w Sejmie, że każdy dzień przedłużenia "nielegalnego lockdownu to uderzenie w polską gospodarkę, w polskiego przedsiębiorcę, w polskiego pracownika". "Każdy dzień utrzymywania tego stanu, to zbrodnia, którą rząd dokonuje na normalnych, pracujących, polskich pracownikach, polskich firmach" - mówił poseł Konfederacji. "Rząd PiS przedłużając ten bezprawny lockdown pokazuje, że nie ustąpi do ostatniego polskiego przedsiębiorcy" - powiedział Dziambor.

Dobromir Sośnierz mówił, że "to, co dla rządu jest małym krokiem wstecz, dla wielu przedsiębiorców będzie wielkim krokiem w przepaść". "Niestety wszytko wskazuje na to, że ludzi z rządu nie da się zmienić, trzeba ich wymienić. Fakty do nich nie przemawiają" - stwierdził.

Według Sośnierza niezależnie od stosowanych taktyk walki z pandemią w długim dystansie wszystkie kraje osiągają podobne efekty. "Środki stosowane do zwalczania epidemii są niewystarczające, więc wszyscy prędzej czy później zachorujemy, zwłaszcza, że plan szczepień nie przynosi póki co oszałamiających afektów" - uważa poseł Konfederacji.