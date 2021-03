Konfederacja zapowiada wnioski prokuratury ws. lockdownu

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali w czwartek, że w związku z nasileniem się epidemii koronawirusa, od soboty do 9 kwietnia obowiązywać będą zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Zamknięte zostaną przedszkola i żłobki (opieka będzie tylko dla dzieci osób zaangażowanych bezpośrednio w walkę z epidemią m.in. personelu medycznego), nieczynne będą wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowalne, salony fryzjerskie i kosmetyczne. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób. 1 osoba będzie mogła przebywać na 15 m2 - w sklepach do 100 m2; 1 osoba będzie mogła przebywać na 20 m2 - w sklepach powyżej 100 m2. W miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit osób - na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2.

"Wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, ze polityka lockdownowa nie działa" - powiedział na konferencji prasowej poseł Konfederacji Artur Dziambor. "Mamy państwa, które się nie zamknęły tak jak my, które wycofują się z lockdownu, mimo że oficjalna zachorowalność jest tam często wyższa niż w Polsce, i bardzo często wychodzi, że idzie im lepiej w walce z koronawirusem" - dodał, powołując się na niektóre stany USA i na Szwecję.

Według Dziambora również dane o liczbie przypadków COVID-19 z woj. warmińsko mazurskiego sprzed obostrzeń i po ich wprowadzeniu świadczą, że coraz ściślejsze ograniczenia nie zmniejszają liczby zachorowań. "Jesteśmy przez ministra zwyczajnie okłamywani. Tak wygląda prawda: 603 (przypadki) przed, a 846 po wprowadzeniu lockdownu" - dodał.

Poseł Michał Urbaniak zaznaczył, że nikt nie będzie zaprzeczał temu, że sytuacja jest trudna. "Tylko pytanie, czy jest trudna dlatego, że koronawirus jest tak zjadliwy, czy jest trudna też przez nieudolność naszego rządu" - dodał.

Przywołał wypowiedź czwartkową premiera Mateusza Morawieckiego, że Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie od 13 miesięcy i zbliża się do granic wydolności służby zdrowia. Urbaniak zaznaczył, że system ochrony zdrowia to "naczynia połączone, duży skomplikowany system" i "nie możemy pozwolić sobie na to, by wyłączać z niego jakieś części".