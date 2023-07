Jest za wcześnie, by zagraniczni inwestorzy ruszyli z wielkimi projektami odbudowy Ukrainy, ruszą one wraz z końcem wojny - zgodnie oceniali uczestnicy konferencji o odbudowie Ukrainy, zorganizowanej w Warszawie przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

W dyskusji o strategicznym partnerstwie przemysłowym Polski i Ukrainy na konferencji Europe-Poland-Ukraine Rebuild Together'23, zgodnie podkreślano, że przygotowania należy zaczynać już dziś, ale zanim nie skończą się działania wojenne, żadne większe inwestycje nie ruszą ze względu m.in. na wysokie ryzyka wojenne, czy wojenny reżim walutowy.

Wiceminister energetyki Ukrainy Jarosław Demczenkow, przedstawiając plany rządu w Kijowie przypomniał przyjętą już strategię, zakładającą zeroemisyjność w 2050 r. i przewidywał konieczność przyspieszenia transformacji energetycznej, tak aby definitywnie uniezależnić kraj od energii z Rosji.

Mamy ambicje dostarczania czystej energii do UE, ale cele te są uzależnione od inwestycji, m.in. w OZE, energetykę jądrową i redukcję zużycia paliw kopalnych, wodór, amoniak, paliwa syntetyczne - podkreślał Demczenkow.

"Widzimy potencjał, aby przyciągać kapitał zaraz po zwycięstwie" - dodał, zaznaczając, że rząd pracuje nad mechanizmami gwarancji dla inwestycji i inwestorów, oraz budową konkurencyjnego i transparentnego rynku energii. Ministerstwo jest otwarte na dyskusje o nowych rozwiązaniach i wspólnych z Polską projektach w infrastrukturze i technologiach - zaznaczył Demczenkow.

W ocenie prezesa należącego do PKO BP ukraińskiego KredoBanku Jacka Szugajewa, przed końcem wojny nie dojdzie do żadnych dużych inwestycji na Ukrainie, a obecna współpraca gospodarcza z tym krajem to przede wszystkim handel.

Szugajew zauważył jednak, że bank obserwuje przygotowania do większych inwestycji w obszarze OZE, przy czym - jego zdaniem - niektóre z nich są potrzebne jeszcze przez zakończeniem wojny. Takie projekty są, ale głównie ze wsparciem inwestycji jak EBOiR, czy Bank Światowy, bo ryzyko dla banków komercyjnych jest na razie za wysokie - dodał prezes KredoBanku. W jego ocenie, na razie trwa "przygotowywanie gruntu" przez wielkie fundusze inwestycyjne, ale poza deklaracjami niewiele się dzieje.

Szugajew podkreślał, że polski rząd powinien ułatwiać firmom z Polski wchodzenie na Ukrainę oferując mechanizmy niwelowania ryzyk, np. poprzez odpowiedną ofertę BGK czy KUKE. Zauważył też, że ze względu na strategiczne położenie, Polska może stać się partnerem największych graczy, którzy szykują się do wejścia na Ukraiński rynek.

Członek zarządu ds. rozwoju Orlenu Piotr Sabat także oceniał, że główna aktywność inwestycyjna zacznie się dopiero gdy zakończą się działania wojenne. Duże inwestycje infrastrukturalne i energetyczne wymagają odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa - podkreślał.

Sabat ocenił również, że przygotowania należy zaczynać już dzisiaj. "Przyglądamy się i analizujemy, aby w dniu zakończenia konfliktu zbrojnego być gotowi" - mówił. "Interesujące dla Orlenu sektory to przede wszystkim energetyka i obrót gazem. Przyglądamy się handlowi paliwami płynnymi, czy kierunkom legislacji, powinna się zbliżać do legislacji europejskiej" - wyjaśnił.

Członek zarządu KUKE Jan Sarnowski zauważył z kolei, że Korporacja, jako jedyny tego typu zagraniczny podmiot pozostała na Ukrainie po wybuchu wojny i nie przerwała działalności. Podkreślał też, że w warunkach wojennych rynek jest ryzykowny, ale KUKE udziela polis dla eksporterów na zasadach przedwojennych.

Statystycznie obroty ubezpieczone przekroczyły poziom przedwojenny, pojawili się polscy przedsiębiorcy, którzy wyspecjalizowali się w kontaktach biznesowych na Ukrainie, m.in. uzupełniając zerwane wojną łańcuchy dostaw - mówił Sarnowski. W jego ocenie, w ten sposób rośnie poziom wzajemnego zaufania, co jest pozytywną okolicznością.