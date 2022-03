Konflikt na Ukrainie pogłębia nerwowość rynków. Jak zachowa się złotówka?

Autor: AT

Data: 07-03-2022, 10:06

Najważniejszym czynnikiem dla rynków jest trwająca za naszą wschodnią granicą wojna i jej skutki ekonomiczne. fot. PAP/EPA

Nie widać zakończenia konfliktu na Ukrainie na horyzoncie i to pogłębia tylko nerwowość rynków. Tym niemniej, nie widać na nich śladu paniki – wygląda to raczej na metodyczne wycenianie negatywnego szoku podażowego (energetycznego – cena baryłki ropy Brent przekroczyła na dzisiejszym otwarciu 125$) i jego skutków w postaci spowolnienia / recesji w głównych gospodarkach

oraz bardziej łagodnej polityki pieniężnej - oceniają analitycy Pekao SA.

Jak wskazują, epicentrum pozostaje w tym względzie Europa, gdzie oczekiwana ścieżka stóp procentowych de facto się przepołowiła.

Zmiany zaszły też po drugiej stronie Atlantyku – pomimo bardzo dobrych danych z amerykańskiego rynku pracy niedawne spadki długoterminowych rentowności amerykańskich obligacji wypłaszczyły krzywą dochodowości niemal do zera. Kolejne kroki na drodze do wycenienia recesji w USA (nie jest to całkowicie nieprawdopodobne przy takim zachowaniu cen ropy) to jej odwrócenie w segmencie 2-10Y oraz dostarczenie przez Fed podwyżek stóp w skali uzasadniającej odwrócenie 3M10Y oraz 3M-2Y.

Jak wojna na Ukrainie wpływa na polską gospodarkę?

Rynki krajowe pozostają jeszcze bliżej epicentrum obecnego kryzysu i większość uwagi musi być

skierowana na notowania złotego, który flirtuje z minimami wszechczasów (ok. 4,94 na parze EUR-PLN). W jego notowaniach wycenia się zarówno wyższa („wojenna”) premia za ryzyko oraz słabsze perspektywy wzrostu gospodarczego w średnim okresie w następstwie obserwowanego i doświadczanego szoku, jak i jeszcze bardziej ujemne realne stopy procentowe.

Kwestie kursowe, z uwagi na ich potencjał do wzmocnienia negatywnego szoku cenowego, mają rangę kluczowych i widać to w reakcji decydentów. Dotychczas podjęte działania (interwencje werbalne i gotówkowe NBP, zapowiedź wymieniania środków UE na rynku) nie wpłynęły znacząco na dynamikę osłabienia złotego. Ostatnią niewykorzystaną dźwignią jest oczekiwana ścieżka stóp procentowych, obecnie reaktywna wobec innych czynników.

Co zrobi RPP?

Z tego względu Pekao SA uważa, że RPP zdecyduje się na tym posiedzeniu na ruch w większej skali (o 100 pb – wcześniej oczekiwaliśmy podwyżki o 50 pb). Na polskim rynku będzie to kluczowe wydarzenie. W kalendarzu zagranicznym tymczasem na pierwszym planie będą znajdować się amerykańskie dane o inflacji CPI oraz posiedzenie EBC (obydwa wydarzenia w czwartek). „Pierwszy plan” jest tu jednak pojęciem relatywnym. Najważniejszym czynnikiem dla rynków jest trwająca za naszą wschodnią granicą wojna i jej skutki ekonomiczne - wskazuje Bank.