Biznes i technologie

Koniec zajęć z przedsiębiorczości w szkołach. Co je zastąpi?

Autor: PAP

Data: 13-04-2023, 13:30

Od 1 września 2023 r. ma wejść do szkół ponadpodstawowych przedmiot biznes i zarządzanie. Zastąpi on dotychczasowe podstawy przedsiębiorczości w szkołach. Na maturze z nowego przedmiotu 30 proc. punktów możliwych do otrzymania ma być za wykonanie projektu zbiorowego.

Do szkół wchodzi nowy przedmiot. Zastąpi podstawy przedsiębiorczości. fot. shutterstock