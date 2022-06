Koniunktura w przetwórstwie najsłabsza od pierwszej fali covid

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w maju do 48,5 pkt. wobec 52,4 pkt. w kwietniu, kształtując się znacząco poniżej konsensusu rynkowego zgodnego z naszą prognozą (52,0 pkt.). Tym samym indeks ukształtował się poniżej granicy 50 pkt., oddzielającej wzrost od spadku aktywności, po raz pierwszy od czerwca 2020 r. Zgodnie z wynikami badania PMI, koniunktura w polskim przetwórstwie była najsłabsza od czasów pierwszej fali pandemii COVID-19 - analizuje Krystian Jaworski, Starszy Ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A.

Zgodnie z wynikami badania PMI, koniunktura w polskim przetwórstwie była najsłabsza od czasów pierwszej fali pandemii. / fot. PAP/Darek Delmanowicz

Zdaniem eksperta zmniejszenie wartości indeksu wynikało przede wszystkim z niższych wartości składowych dla nowych zamówień ogółem i bieżącej produkcji. Łącznie obniżyły one wskaźnik PMI o 3,2 pkt. pomiędzy kwietniem i majem. Spadek zamówień był już notowany w marcu i kwietniu, lecz przybrał on zdecydowanie na sile w maju.

Zgodnie z raportem PMI mniejszy napływ zamówień był związany z niestabilnością rynku wynikającą z wojny na Ukrainie oraz wysoką inflacją. Co ciekawe, struktura danych wskazuje, że w maju osłabieniu uległ przede wszystkim popyt krajowy, podczas gdy spadek zamówień zza granicy nieznacznie spowolnił. Ankietowane firmy sygnalizowały, że spadek popytu zagranicznego dotyczył kluczowych unijnych gospodarek. Uważamy, że osłabienie popytu krajowego mogło być związane ze zmniejszeniem aktywności w budownictwie. Bieżąca produkcja była ograniczana nie tylko przez słabszy popyt, ale również przez utrzymujące się trudności podażowe i logistyczne w dostawach surowców. W rezultacie zmniejszyła się ona w maju w największym stopniu od maja 2020 r - wyjaśnia Krystian Jaworski.

Poziom zapasów pozycji zakupionych (materiałów) zwiększył się w maju już 14 miesiąc z rzędu. Warto jednak zwrócić uwagę, że zakupy materiałów znacząco wyhamowały, co było odwróceniem tendencji obserwowanych w ostatnich kilkunastu miesiącach. Ponadto, w maju odnotowano przyspieszenie spadku zapasów wyrobów gotowych.

Takie sygnały (choć wymagające potwierdzenia w kolejnych miesiącach) stanowią wsparcie dla naszej oceny wyrażonej w komentarzu do opublikowanych wczoraj danych o PKB (por. MAKROpuls z 31.05.2022). Prognozujemy, że wysoki wkład przyrostu zapasów do dynamiki PKB odnotowany w I kw. nie utrzyma się w kolejnych kwartałach, co będzie oddziaływać w kierunku wyraźnego spowolnienia wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu i PKB - tłumaczy ekspert.